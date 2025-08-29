EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 9-Monats Ergebnis GJ 2024/2025: 425 TEUR n. St. bzw. 0,18 € EPS (nach -115 TEUR bzw. -0,05 € EPS i. Vj.)

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

sino AG | High End Brokerage: 9-Monats Ergebnis GJ 2024/2025: 425 TEUR n. St. bzw. 0,18 € EPS (nach -115 TEUR bzw. -0,05 € EPS i. Vj.)



Ergebnis Q3: 382 TEUR n. St. bzw. 0,16 € EPS (nach 55 TEUR bzw. 0,02 € EPS i. Vj.)

Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2024/2025 am oberen Ende der Prognose von 0,4 bis 0,9 Mio. EUR nach Steuern erwartet

Düsseldorf, 29. August 2025

Die sino AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 (01.10.2024 – 30.06.2025) ein Ergebnis von 425 TEUR nach Steuern bzw. 0,18 € pro Aktie erzielt.

Die Vorjahreswerte lagen bei -115 TEUR nach Steuern bzw. -0,05 € pro Aktie.

Aufgrund der Gewinnung von sehr tradingaktiven Neukunden in den letzten Monaten geht das Unternehmen davon aus, ein Konzernergebnis nach Steuern für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 am oberen Ende der bisherigen Prognose von 0,4 - 0,9 Mio. EUR (bzw. 0,17 bis 0,39 € pro Aktie) erreichen zu können.

Die saldierten Gesamterträge lagen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei 7.103 TEUR nach 5.244 TEUR im Vorjahreszeitraum (+ 35,45 %).

Die gesamten Verwaltungsaufwendungen lagen in den ersten neun Monaten bei 5.740 TEUR nach 5.517 TEUR im Vorjahreszeitraum und damit 3,05 % über den Aufwendungen des Vorjahreszeitraums.

Die sino AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 737.511 Trades abgewickelt, 53,85 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (479.374).

Per 30.06.2025 wurden bei der sino AG 302 Depots betreut, 12,27 % mehr als im Vorjahr (269).

Die saldierten operativen Gesamterträge im abgelaufenen Quartal lagen bei 2.744 TEUR nach 1.889 TEUR im Vorjahreszeitraum (+ 45,26 %). Die gesamten operativen Aufwendungen im abgelaufenen Quartal lagen bei 2.073 TEUR gegenüber 1.922 TEUR im Vorjahresquartal (+ 7,86 %). Das Ergebnis nach Steuern lag im abgelaufenen Quartal bei 382 TEUR nach einem operativen Ergebnis von 55 TEUR nach Steuern im dritten Quartal des Vorjahres.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand –

ihillen@sino.de

| 0211 3611–2040

