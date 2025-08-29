US-Amerikaner im Juli etwas ausgabefreudiger

Washington (Reuters) - Die US-Bürger haben sich im Juli etwas spendabler gezeigt. Die Konsumausgaben legten um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte.

Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach einem revidierten Plus von 0,4 (ursprünglich 0,3) Prozent im Juni. Der private Konsum gilt als Motor der US-Wirtschaft, die zuletzt kräftig wuchs.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni aufs Jahr hochgerechnet um 3,3 Prozent zu. Dennoch ist die Wachstumsdynamik in der ersten Jahreshälfte weit schwächer als im ersten Halbjahr 2024, worauf US-Notenbankchef Jerome Powell jüngst in einer viel beachteten Rede hinwies. Darin hat er die Tür für eine Zinssenkung im September etwas geöffnet. Die Zentralbank hat den Schlüsselsatz dieses Jahr bislang in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen.

Die Fed, die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, strebt bei der Teuerungsrate einen Wert von zwei Prozent an. Dabei achtet sie besonders auf die Preisentwicklung eines festen Warenkorbs, der auf die persönlichen Ausgaben der Konsumenten zugeschnitten ist. Dieser sogenannte PCE-Index stieg im Juli zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das Handelsministerium bekanntgab. Experten hatten diese Zahl auf dem Zettel, nachdem der Wert im Juni ebenfalls 2,6 Prozent betragen hatte.

Die Zahlen verstärkten die Erwartungen an den Finanzmärkten, dass die US-Notenbank die Zinsen im September senken wird. In diese Richtung weisen auch die Äußerungen von Fed-Direktor Christopher Waller, der sich für eine baldige Zinssenkung in den USA ausgesprochen hat.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)