DAX® - September: Weniger Schreckgespenst als üblich

Am Freitag ist der DAX® unter die Marke von 24.000 Punkten gerutscht. Und jetzt warten auch noch die saisonalen Herausforderungen des Septembers. Schließlich eilt dem September der zweifelhafte Ruf als schwächster Börsenmonat des Jahres voraus. In diesem Zusammenhang möchten wir heute den Blickwinkel verändern und anhand der DAX®-Daten seit 1988 noch ein zusätzliches Argument liefern. Über die letzten gut 35 Jahre müssen Anlegerinnen und Anleger im historischen Mittel im September einen Rückschlag von 6 % einkalkulieren. Wenn die deutschen „blue chips“ indes per Ende August Kursgewinne auf der Uhr haben, dann fällt der September-drawdown (-3,6 %) deutlich moderater aus. Mit anderen Worten: Das Kursplus von 20 % im bisherigen Jahresverlauf mildert das Rückschlagrisiko und lässt auf einen weniger dramatischen Einbruch im September hoffen. Das gleiche Muster zeigt sich auch im „worst case“-Fall: Während der größte Rückschlag im September fast 32 % betrug, reduziert sich der größte Verlust im Aufwärtstrendfall (-10 %) um zwei Drittel. Nebenbei verdeutlicht diese Auswertung, dass der zugrundeliegende Trend eine wichtige Rolle spielt. Der Markenkern der Technischen Analyse wird also ein weiteres Mal bestätigt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.