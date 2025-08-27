DAX® - Wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange

Mit ganz unterschiedlichen Maßen hatten wir zuletzt mehrfach auf die aktuelle Bewegungsarmut beim DAX® hingewiesen. Gestern kam bei den deutschen Standardwerten ein neues dazu: Die letzten zehn Schlusskurse lagen allesamt in einem engen Kursband zwischen 24.153 und 24.423 Punkten. Gestern erwies sich dabei die 50-Tages-Linie (akt. bei 24.028 Punkten) erneut als „support“. Bekanntermaßen werten wir den beschriebenen Durchschnitt als eine erste nennenswerte Unterstützung. Charttechnisch wesentlich wichtiger ist aber die Kombination aus dem Augusttief bei 23.381 Punkten und der alten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten. Da ein Bruch dieser Bastion die Gefahr einer Topbildung spürbar erhöhen würde, bietet sich das beschriebene Level als strategische Absicherung an. Auf der Oberseite ist dagegen ein Spurt über die Hochs bei 24.500/24.600 Punkten notwendig, um die Lethargie der letzten Wochen zu überwinden. Per Saldo also die bekannte „make or break“-Situation, wobei die charttechnischen Perspektiven des S&P 500® sowie die Marktbreite in den USA eher Mut machen ( siehe Analyse S&P 500® ).

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

