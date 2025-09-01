EQS-News: Cybersicherheit: Sekur Private Data setzt mit neuen Features auf globales Wachstum

Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Cyberkriminalität nimmt weltweit rasant zu und legt neue Maßstäbe beim Schutz der Privatsphäre fest. Sekur Private Data revolutioniert den digitalen Datenschutz für Unternehmen und Privatkunden. Durch die Partnerschaft mit Rich TV und dem Launch der neuen Corporate- und Premium-Produkte im September fokussiert Sekur wachstumsstarke Zielsegmente.

Cybersicherheit als Megatrend – ein Milliardenmarkt im Aufschwung

Der globale Markt für Cybersicherheit befindet sich aktuell in einer Phase besonders kräftigen Wachstums. Branchenexperten gehen davon aus, dass das weltweite Volumen bereits im Jahr 2025 zwischen 180 und 212 Mrd. USD erreichen wird. Langfristig wird eine jährliche Wachstumsrate von rund 9 bis 11 Prozent prognostiziert, ein Tempo, das den Sektor zu einem der dynamischsten Bereiche innerhalb der gesamten Technologiebranche macht. Setzt sich dieser Trend fort, könnte das Marktvolumen bis 2035 die Marke von 730 Mrd. USD deutlich übersteigen. Die Gründe für diese Entwicklung liegen auf der Hand: Unternehmen und staatliche Institutionen sehen sich mit einer stetig wachsenden Zahl hochentwickelter Cyberangriffe konfrontiert, welche oftmals schwerwiegende wirtschaftliche Schäden verursachen. Parallel dazu nimmt die Nutzung von Cloud-Diensten rasant zu, wodurch zusätzliche Angriffsflächen entstehen, die abgesichert werden müssen. Hinzu kommt ein immer dichteres Netz an regulatorischen Anforderungen, das Unternehmen zwingt, ihre IT-Infrastruktur fortlaufend zu modernisieren und in zuverlässige Sicherheitslösungen zu investieren. Auch neue Trends wie das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz oder die zunehmende Vernetzung kritischer Infrastrukturen tragen dazu bei, dass der Bedarf an innovativen Schutzmechanismen weiter steigt.

Privatsphäre und Sicherheit als florierendes Geschäftsmodell

Sekur Private Data Ltd. (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) etabliert sich als Vorreiter für verschlüsselte Kommunikationslösungen und profitiert massiv vom aktuellen Nachfrageboom in der Cybersecurity-Branche. Das Schweizer Unternehmen setzt auf innovative, DSGVO-konforme Produkte wie SekurMail und SekurMessenger, die höchste Datenschutzstandards garantieren und explizit gegen Phishing, Business-Email-Compromise und KI-basierte Angriffe schützen. Die Produkte sind besonders gefragt im VIP-, Regierungs- und Unternehmenssektor. Mit der jüngsten Preiserhöhung um 35 bis 110% und dem skalierbaren Abo-Modell baut Sekur seine profitablen Einnahmen aus und expandiert gezielt international, zuletzt auch in den USA und Afrika. Im zweiten Quartal startete das Unternehmen eine Vertriebsoffensive, die die Schlagzahl deutlich nach oben treibt.

RichTV sichert Zugang zu Social Media und technologieaffinen Zielgruppe

Sekur zeigt sich im Einschlagen neuer Wege als äußerst kreativ. Eine neue Partnerschaft mit Rich TV öffnet die Türen in den Markt für Privatsphäre-Enthusiasten, Kryptowährungs-User und anspruchsvolle Digital-Natives. Durch gezielte Aufklärung und Videoinhalte auf reichweitenstarken Social-Media-Kanälen mit über 100.000 Follower auf Plattformen wie YouTube, Facebook, LinkedIn und Twitter, wird die Awareness für Sekurs Produkte deutlich gesteigert. Rich TV fokussiert sich darauf, innovative Sicherheitslösungen und Datenschutzinstrumente direkt einer technologieaffinen Zielgruppe zu präsentieren, die Wert auf Kontrolle über die eigenen Kommunikationsdaten legt. Speziell die Integration von Krypto-Zahlungen bis Dezember 2025 unterstreicht Sekurs Engagement für flexible, moderne Kundenbedürfnisse und macht die Plattform attraktiv für globale Nutzerkreise, welche maximalen Schutz suchen. Insbesondere das Versprechen von Schweizer Datenschutz und dem Verzicht auf Data- und Location-Mining hebt Sekur im Vergleich zu klassischen Big-Tech-Angeboten hervor und spricht gezielt User und Unternehmen mit ausgeprägtem Sicherheitsbewusstsein und Compliance-Anforderungen an.

Richard De Sousa, Präsident von Rich TV, erklärte: „Durch diese Partnerschaft erhalten die Zuschauer von Rich TV direkten Zugang zu den neuesten Datenschutz-Tools, Expertenanalysen und praktischen Maßnahmen, um ihre persönlichen Daten in einer zunehmend vernetzten Welt zu schützen.“

Alain Ghiai, CEO von Sekur, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Rich TV und seinem Team. Dies bietet Sekur ein neues Publikum, das sehr empfänglich für Datenschutz- und Sicherheitslösungen wie Sekur ist. Dies ist eine perfekte Gelegenheit, den Bekanntheitsgrad von Sekur zu steigern, da wir nicht an das Netz und die großen Technologieunternehmen angeschlossen sind und niemals Daten oder Standorte aus Ihren Kommunikationen extrahieren. Sekur dient dem Schutz vor Phishing, Angriffen auf geschäftliche E-Mails, KI-Hacks sowie Chat- und SMS-Hacks.“

Neue Corporate- und Premium-Lösungen ab September

Mit dem bevorstehenden Rollout der neuen Corporate- und Premium-Lösungen im September zündet Sekur die nächste Stufe im B2B-Markt. Im Fokus stehen maßgeschneiderte Dienste für C-Level-Manager, Diplomaten, Regierungsbeamte und hochsensibles Gewerbe, denen Verschlüsselung und rechtssichere Kommunikation essentiell sind. Die Premium-Lizenz integriert erstmals eine KI-eintrittsfreie Video- und Voice-Konferenzfunktion innerhalb einer abgeschotteten Kommunikationsumgebung, sodass vertrauliche Meetings und Geschäftsabwicklungen ohne das Risiko von Lauschangriffen oder Datenlecks erfolgen können. Ergänzt durch Features wie Alias-Adressen, White-Labeling sowie SEC-konforme Archivierung, bietet Sekur ein einzigartiges Spektrum an Vorteilen für Unternehmen, Family Offices und internationale Organisationen.

Fazit: Neudefinition der digitalen Privatsphäre als Gamechanger

Bereits für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Verkauf von mindestens 2.000 Lizenzen erwartet, zu Grundpreisen von 1.500 bis über 3.500 USD. Im Fokus stehen zuverlässige, jährlich wiederkehrende Umsätze und wachsende Marktanteile. Dieser Markteintritt und die Integration der Kryptowelt könnten sich als Gamechanger im sich zuspitzenden internationalen Wettbewerb für hochsichere Kommunikationslösungen erweisen und Sekur als europäisch geprägten „Goldstandard“ für Datenschutz positionieren.

Die Aktie von Sekur Private Data gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für den Wachstumsmarkt Cybersicherheit interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Sekur Private Data (Link: https://verumo.de/aktien/sekur-private-data-ltd). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.



Aktiendaten und Finanzierung

WKN: A3DKJ0 / ISIN: CA81607F1036 / CSE: SKUR / FRA: SWISF

Kurs (01.09.2025): 0,095 CAD

Marktkapitalisierung: 19,7 Mio. CAD

Listings: CSE, OTC, Gettex, Lang & Schwarz, Frankfurt, München, Stuttgart

Anzahl Aktien (August 2025): ca. 207,2 Mio. nach Private Placement

Aktuell abgeschlossene Finanzierung: 34,069 Mio. Aktien zu 0,05 CAD (01.07.2025)

Website: Informationen zum Unternehmen unter https://www.sekur.com.

