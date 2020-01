BECHTLE - Hier ist viel Speck dran!

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 124,900 € (XETRA)

Von der Rally bei IT-Werten profitierte 2019 auch die Aktie von Bechtle und verdoppelte sich im Jahresvergleich nahezu. Da das Wachstum aber nur im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ausfällt, hat dieser Kurssprung zu einer erheblichen fundamentalen Verschiebung der Bewertungskennziffern geführt. Wachstumsraten von erwarteten 13 % 2020 bzw. 11 % 2021 bezahlt man inzwischen mit KGVs von 28 und 25. Immerhin liegt das KUV unter 1.

Fundamental wird die Luft bei Bechtle also zunehmend dünner. Aus technischer Sicht ist die Aufwärtsbewegung im Wochenchart seit dem Tief im August 2019 intakt. Dennoch ziehen dunkle Wolken auf, in Form einer großen bärischen schwarzen Wochenkerze. Bleibt es beim aktuellen Kurs bzw. fällt die Aktie noch etwas bis zum Abend, steht im Wochenchart eine klare bärische 2-Kerzen-Umkehrformation, die im Januar weitere Kursverluste nach sich ziehen könnte. Das aktuelle Kursniveau ist für mittelfristige Käufe sowieso denkbar ungeeignet, da der Chart völlig überhitzt ist. Wer den Titel abstauben möchte, kann sich den Bereich zwischen 114,50 und 110,80 EUR vormerken. Dort ist der Titel sehr gut abgesichert und wäre bereit, nach einer Konsolidierung die übergeordnete Aufwärtsbewegung wiederaufzunehmen.

Klettert der TecDAX-Wert dagegen in den kommenden Tagen direkt auf neue Hochs über 128,80 EUR, wäre dieses Abstauberszenario zunächst zu verwerfen. Kurse um 140 EUR sind dann erreichbar.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 5,28 5,75 6,18 Ergebnis je Aktie in EUR 3,94 4,45 4,92 Gewinnwachstum 12,94 % 10,56 % KGV 32 28 25 KUV 1,0 0,9 0,8 PEG 2,2 2,4 *e = erwartet

Bechtle-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)