Lieberknecht steht für Übergangsregierung in Thüringen nicht zur Verfügung

Berlin (Reuters) - Die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht steht nach eigenen Angaben nicht für eine Übergangsregierung in Thüringen zur Verfügung.

"Ich bin aus der Debatte raus", zitierte die "Thüringer Allgemeine" Lieberknecht am Mittwoch. Sie habe sich von Anfang an nur für den Lösungsvorschlag von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bereiterklärt. Doch der Widerspruch zu ihrer CDU, die keine schnellen Neuwahlen wolle, lasse sich nicht auflösen.

Einzige Alternative ist für Lieberknecht dem Bericht zufolge nun eine Koalition von Linke und CDU. "Wer jetzt keine Neuwahlen will, muss Bodo Ramelow mit verlässlicher Mehrheit zurück ins Ministerpräsidentenamt verhelfen und dann am besten mit ihm in eine Regierung gehen, ob das nun Projekteregierung oder anders heißt."

Für sie persönlich sei das Thema aber damit beendet, zitierte die Zeitung auf ihrer Website https://www.thueringer-allgemeine.de/politik/lieberknecht-steht-nicht-mehr-fuer-uebergangsregierung-zur-verfuegung-id228467997.html Lieberknecht weiter. "Ich hatte mich gegenüber Bodo Ramelow und dann auch gegenüber meiner Partei als Übergangsministerpräsidentin bereiterklärt, um den gordischen Knoten zu lösen. Es zeigt sich aber, dass dies nicht funktioniert, weil die Interessen diametral gegeneinanderstehen."

Ramelow hatte vorgeschlagen, den Landtag rasch für eine Neuwahl aufzulösen und Lieberknecht zur Chefin einer Rumpfregierung für den Übergang zu machen. Die CDU lehnte dies größtenteils ab. Sie forderte eine vollständig besetzte Regierung unter Lieberknecht und die Verabschiedung eines Landeshaushalts für 2021. Erst danach könne neu gewählt werden.