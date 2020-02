Minimale Erholung der Märkte, Zalando überzeugt mit guten Zahlen

Experten erwarten die großen Indizes in den nächsten Tagen mit starken Ausschlägen in beide Richtungen. Entsprechend mager fällt die Dax-Indikation aus. Im Hause Thyssenkrupp steht heute eine wichtige Aufsichtsratssitzung an.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007500001, DE000ZAL1111,