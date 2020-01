NATIONAL INSTRUMENTS - Startet die Aktie jetzt durch?

National Instruments Corp. - WKN: 894640 - ISIN: US6365181022 - Kurs: 43,370 $ (NASDAQ)

Mit einer massiven Rallybewegung schoss die Aktie von 2016 bis 2018 nach oben auf neue Allzeithochs, bevor eine längere Korrekturbewegung startete. Diese verläuft in den Korrekturen eines Dreiecks. Eine ähnliche Formation war bereits in den Jahren 2015 und 2016 zu beobachten. Auch jetzt stabilisiert sich der Wert an einem horizontalen Unterstützungsbereich und verengt die Handelsspanne. Wir könnten also auch jetzt eine bullische Fortsetzungsformation innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends sehen. Die Aktie nähert sich jetzt der Oberkante der Formation. Im langfristigen Monatschart sind diese Dreieckskorrekturen hervorgehoben:

Ausbruch könnte Rallysignale liefern

Der Kursanstieg in der vergangenen Woche erfolgte unter erhöhten Umsätzen, was ein Hinweis auf eine bevorstehende Trendbewegung sein könnte. Gelingt jetzt auch ein nachhaltiger Ausbruch über 45,63 USD, entstehen Kaufsignale für eine Rally bis zum Hoch bei 53,57 und später ca. 60 USD.

Absicherungen wären eng unterhalb von 41,50 oder 40 USD denkbar. Bei einem Wochenschlusskurs unterhalb von 40 USD könnte es zu einem weiteren Test des zentralen Supports bei 38,00 - 38,78 USD kommen.

National Instruments Corp.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)