Pressestimme: 'Frankenpost' zum Vier-Punkte-Sofortprogramm des Fußballs

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Vier-Punkte-Sofortprogramm des Fußballs:

"König Fußball lässt sich nicht so schnell in die Knie zwingen. Mag das Coronavirus auch das gesellschaftliche und öffentliche Leben lähmen und die Wirtschaft an den Rand des Abgrunds führen - die Deutsche Fußball Liga (DFL) hält in düsteren Zeiten ein schwaches Licht der Hoffnung hoch."/yyzz/DP/he