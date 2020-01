Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu neue Regierung in Wien

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu neue Regierung in Wien:

"Eben noch mit der FPÖ, jetzt mit den Grünen: Der immer smart wirkende und um keine Antwort verlegene Sebastian Kurz ist rein politisch gesehen ein Fähnchen im Wind. Es ist kaum verwunderlich, dass im mit politischen Lichtgestalten nicht gerade reich gesegneten Deutschland einige neidisch nach Österreich schauen. Doch es dürfte zweifelhaft sein, ob eine charismatische Fassade, hinter der die Beliebigkeit blüht, in Deutschland beim Wähler verfangen würde. Die Grünen, ohne die hierzulande künftig nach derzeitigem Stand kein Regieren in Berlin mehr möglich sein wird, dürften dies zu verhindern wissen. Genau genommen sind Robert Habeck und Annalena Baerbock das deutsche Gegenkonzept zum Modell Kurz. Lichtgestalten mit Substanz."/be/DP/he