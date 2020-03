ROUNDUP 2/Wintershall-Dea-Chef: '2020 wird als Jahr der Krisen eingehen`

(Neu: Aussagen aus der Online-Pressekonferenz)

KASSEL/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea rechnet mit einem herausforderndes Gesamtjahr. "2020 wird als Jahr der Krisen eingehen", sagte Vorstandschef Mario Mehren am Mittwoch während einer Online-Pressekonferenz. In den ersten beiden Monaten des Jahres hätte es bereits ein hohes Maß an Unsicherheit in der Weltwirtschaft gegeben. Mit dem neuartigen Coronavirus sei ein weiterer Belastungsfaktor hinzugekommen. Dies werde sich vor allem im ersten und zweiten Quartal erheblich negativ auswirken. Zudem brach der Ölpreis Anfang März ein.

"Wir befinden uns mitten in einem Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien, Russland und anderen Nationen", sagte Mehren. Bislang sei die Produktion des Unternehmens trotz der Coronavirus-Pandemie stabil. Für 2020 rechnet Mehren mit Öl- und Gaspreisen deutlich unter dem Vorjahresniveau. Allerdings sei eine seriöse Prognose für den Ölpreis in diesem Jahr wegen den hohen Schwankungen nicht möglich. Um einen positiven Barmittelzufluss generieren zu können, brauche Wintershall Dea 2020 einen Ölpreis von 35 bis 40 US-Dollar je Barrel (159 Liter), fügte er hinzu.

Bereits 2019 drückten niedrigere Öl- und Gaspreise auf den Gewinn von Wintershall Dea. Der um Sondereffekte wie etwa Kosten für den Zusammenschluss von Wintershall und Dea bereinigte Überschuss sank 2019 im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 879 Millionen Euro, wie das mehrheitlich zur BASF gehörende Unternehmen mitteilte. Eine höhere Produktion und Sparmaßnahmen konnten die niedrigeren Preise nicht ausgleichen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (Ebitdax) ging um ein gutes Fünftel auf 2,8 Milliarden Euro zurück.

"Als Gegenmaßnahme für die Herausforderungen in der heutigen Weltlage implementieren wir bereits eine Reihe von Maßnahmen, die bis auf Weiteres signifikante Kürzungen unseres geplanten Investitionsprogramms und Aussetzen der Dividendenzahlungen auf Stammaktien beinhalten", kündigte der Vorstandschef an. So seien die Produktionskosten 2019 im Jahresvergleich um 20 Prozent zurückgegangen.

Die durchschnittliche Tagesproduktion inklusive Libyen lag im vergangenen Jahr mit 642 000 Fass pro Tag rund neun Prozent höher als vor einem Jahr. 2020 soll sie im Schnitt 600 000 bis 630 000 Barrel betragen. Darin ist aber die Produktion in Libyen nicht berücksichtigt, die durch den Bürgerkrieg stark beeinträchtigt ist. Zudem will Wintershall Dea am Ende des Jahres mit 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro etwas weniger für Investitionen in Produktion und Entwicklung ausgegeben haben als 2019 mit 1,5 Milliarden Euro.

Am 1. Mai hatten die Eigentümer BASF (Wintershall) und LetterOne (Dea) den Zusammenschluss der beiden Firmen vollzogen. BASF hält rund 70 Prozent an Wintershall Dea, der Rest gehört LetterOne, der Beteiligungsgesellschaft des russischen Geschäftsmanns Michail Fridman. Für das zweite Halbjahr 2020 wurde bislang ein Börsengang in Aussicht gestellt, allerdings nur, wenn die Marktbedingungen es zulassen.

Wintershall Dea werde bis Mitte des Jahres für den Gang an die Börse bereit sein, bekräftigte Mehren. Über den richtigen Zeitpunkt müssten aber die Anteilseigner entscheiden. Momentan geht es aber an den Aktienmärkten wegen des neuartigen Coronavirus weltweit steil bergab./mne/jsl/jha/