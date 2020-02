WACKER NEUSON - Neues Verkaufssignal eröffnet Chancen

Wacker Neuson SE - WKN: WACK01 - ISIN: DE000WACK012 - Kurs: 13,550 € (XETRA)

Der langfristige Chart hat den Einbruch bereits angedeutet: Die Bären dominieren knallhart die Wacker-Neuson-Aktie, die seit vielen Monaten ein Underperformer am deutschen Markt ist. Zuletzt stabilisierte sie sich am 2019er Tief, eine Bodenbildung fand jedoch nicht statt. Wie in der letzten Kolumne Rainman Trading: Wann fällt der Markt endlich?! beschrieben kommt es zur Auflösung der mehrwöchigen Seitwärtsrange nach unten. Damit wird auch das seit dem Spätsommer ausgebildete bärische Dreieck nach unten hin aufgelöst. Ein neues Verkaufssignal wird mit dem heutigen Rückfall aktiv.

Ein Kandidat für fallende Kurse

Shorteinstiege wären ab jetzt attraktiv, insbesondere bei Rückläufen an das Ausbruchslevel bei 14,13 - 14,30 EUR. Fallende Kurse bis zur langfristigen Trendkanalunterkante bei 12,47 EUR bzw. zur Horizontalunterstützung bei 12,05 EUR sollten folgen. Unterhalb davon liegen optional am 2015er Tief bei 10,92 EUR weitere Abwärtsziele.

Absicherungsmöglichkeiten für Shortpositionen bestehen oberhalb von 14,90 EUR. Erst eine Rückkehr per Tagesschlusskurs über 15,70 EUR würde hier Kaufsignale bringen. Erst dann kommt ein Trendwendeszenario auf den Tisch.

Auch interessant:

Wacker Neuson

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)