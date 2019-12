Welche Rolle spielt Europa im Streit USA-China 2020? Und Europas Aktien?

Was bedeutet das für Europa zwischen USA-CHN? Wie nah ist Trump seinem Ziel? Was wird aus Europa 2020? War die Aktienrallye zu viel des Guten angesichts der marginalen Lösungen in den Konflikten? Uwe Burkert von der LBBW im Gespräch mit Antje Erhard

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008