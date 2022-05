AMD (+8%) und AIRBNB (+4%) mit robusten Zahlen. Lyft (-26%) leidet unter flauen Aussichten.

👉 Zur Abstimmung für den Podcastpreis: https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/wall-street-mit-markus-koch/



👉 Hier geht's zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



AMD übertrifft die Erwartungen und hebt die Aussichten an. Die Aktie zieht nachbörslich knapp 8 Prozent an. Auch AIRBNB meldet überzeugende Ergebnisse, mit dem Kurs nach dem Closing rund 4 Prozent im Plus. Lyft konnte im abgelaufenen Quartal solide Zahlen melden, muss die Aussichten für das zweite Quartal aber auf der Ertrags- und Umsatzseite senken. Die Aktie verliert 26 Prozent!



00:00 Intro

00:50 Blick auf den Tag

01:50 ABNB solides Quartal

02:28 Lyft schlägt Ziele (Aussichten schlecht)

04:30 Tagesverlierer im Nasdaq

05:55 Starbucks im Rahmen

08:15 AMD übertrifft Umsatzziele

10:30 AMD Ertrag pro Aktie solide

11:25 Dow Jones Tagesverlierer

12:10 DOW Jones Verlierer

12:50 AMD hebt Aussichten an

14:06 Starbucks in China schwach

_________________________________________________________________

► Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell