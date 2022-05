Trading-Chance Amgen: Das wäre ein solider Boden für eine Rallye

Werbung

Zuletzt wurde von kurzfristigen Tradern nahezu alles verkauft, was gerade Bilanzzahlen geliefert hatte, selbst dann, wenn diese Ergebnisse sehr gut waren. Zu diesen Aktien gehörte auch der US-Biotech- und Pharmakonzern Amgen. Aber dieser Abgabedruck hielt nicht lange vor. Und die Aktie drehte genau dort, wo sie drehen musste, um jetzt ein potenziell bullisches Setup auszubilden.

Vor einer Woche meldete der Biotech-Pionier Amgen für das erste Quartal einen Gewinn von 4,25 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar. Beides lag über den Prognosen der Analysten. Trotzdem wurde die Aktie umgehend kräftig verkauft, schloss am Tag nach den am Vorabend gemeldeten Zahlen 4,3 Prozent niedriger und blieb noch bis zum Montag unter Druck.

An der entscheidenden Kreuzunterstützung gedreht

Aber als der Kurs am Montag die im Dezember etablierte Aufwärtstrendlinie erreichte, die zusammen mit der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie einen entscheidenden mittelfristigen Support bildet, wurde die Aktie gekauft. Und am gestrigen Mittwoch gelang es, sich von dieser Kreuzunterstützung nach oben abzusetzen. Eine gute Basis, um Anschlusskäufe zu sehen, die Amgen an und im Idealfall natürlich über das gerade erst im April markierte, bisherige Jahreshoch tragen können.

Quelle: marketmaker pp4

Am Mittwochabend befeuerte eine Kaufwelle im Anschluss an die US-Notenbankentscheidung den US-Aktienmarkt, Amgen zog mit. Da die US-Notenbank aber de facto nur tat und mitteilte, was man im Vorfeld erwarten konnte, war diese Kaufwelle spekulativ und kann leicht kurzlebig sein.

Amgen hatte bereits vor der Notenbank-Rallye eine bullische Basis

Daher ist es wichtig, zunächst speziell auf Aktien zu schauen, die auch im Vorfeld bereits ein positives Setup hatten, das gute Quartalsergebnisse und verteidigte Unterstützungen beinhaltet, auch, wenn es am Mittwochabend zahlreiche Aktien gab, die stärker gelaufen waren als Amgen. Der Großteil dieser Aktien stieg aber unter, nicht über wichtigen Chartmarken, Amgen hingegen hatte nur eine Korrektur innerhalb eines intakten Aufwärtstrends gesehen.

Für einen Long-Trade würde sich ein Knock Out-Zertifikat Long von HSBC anbieten, das mit einem Hebel von knapp 4 ausgestattet ist. Basispreis & K.O.-Schwelle liegen bei 177,253 US-Dollar, die Laufzeit ist unbegrenzt, die WKN lautet TR9YZ7. Den Stop Loss würden wir bei 4,63 Euro ansiedeln, das entspräche einem Amgen-Aktienkurs um 225 US-Dollar, knapp unter der Kreuzunterstützung, über der die Aktie jetzt nach oben gedreht hat.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 246,77 US-Dollar, 258,39 US-Dollar, 276,69 US-Dollar

Unterstützungen: 224,85 US-Dollar, 227,32 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Amgen-Aktie

Basiswert Amgen WKN TR9YZ7 ISIN DE000TR9YZ76 Basispreis 177,253 US-Dollar K.O.-Schwelle 177,253 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,96 Stop Loss Zertifikat 4,63 Euro

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.