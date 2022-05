SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Anleihe

SFS platziert Anleihen im Zusammenhang mit der Akquisition der Hoffmann SE



18.05.2022 / 18:13



Die SFS Group hat per 18. Mai 2022 erfolgreich zwei festverzinsliche Anleihen platziert. Die Laufzeiten betragen drei Jahre (CHF 250 Mio.) und fünf Jahre (CHF 150 Mio.). Der Erlös dieser Transaktion dient der Refinanzierung der Hoffmann-Akquisition. SFS erhält das gute Rating «BBB+» von der Zürcher Kantonalbank und Credit Suisse. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com. Mit freundlichen Grüssen/Best regards



Benjamin Sieber

Valentina Dönz



Corporate Communications



SFS Group AG

Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 727 62 48 M +41 79 666 44 82

corporate.communications@sfs.com

www.sfs.com

Ende der Medienmitteilungen