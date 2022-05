CUREVAC - Das ist ein kleiner feiner Doppelboden

CureVac N.V. Namensaktien o.N. - WKN: A2P71U - ISIN: NL0015436031 - Kurs: 19,930 $ (Nasdaq)

Und zwar im Verlauf dieses Jahres. Bei 20,50 USD liegt die entscheidende formationstechnische Barriere im Markt, die es zu knacken gilt, um ein Kaufsignal in Richtung 33,xx USD zu aktivieren. Bei ersten kleinen charttechnischen Böden nach längeren Abwärtstrendphasen arbeite ich meistens vorsichtig mit dünnen grauen Prognosepfeilen.

CureVac ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, das Impfstoffe und Therapien unter Verwendung von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und ging im August 2020 an die Börse. CureVac arbeitet mit GlaxoSmithKline zusammen, um einen COVID-19-Impfstoff der zweiten Generation zu entwickeln. Der erste Versuch von CureVac, einen COVID-19-Impfstoff zu entwickeln, hatte keine ausreichenden Wirksamkeitsdaten, und seine Studien wurden im Oktober 2021 eingestellt. Zu den weiteren Kandidaten in der Pipeline des Unternehmens gehören mRNA-Impfstoffe gegen Influenza, Tollwut und Malaria. Darüber hinaus befindet sich CureVac in den frühen Stadien der Entwicklung für onkologische und molekulare Therapien, die Tumore, Leber-, Augen- und Lungenerkrankungen umfassen.

