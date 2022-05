Markt-Update: Erholung nach chaotischer Woche - Abwärtstrend im Dax hält jedoch an - Adidas und Puma unter Druck

Ein erneut chaotische Handelswoche startet heute mit etwas Rückenwind von den asiatischen Börsen in den letzten Handelstag. China will mit der Senkung eines wichtigen Referenzzinssatzes für langfristige Kredite die Abschwächung der Konjunktur mildern. Das schob bereits in Fernost die Kurse an. Zum Start gewann der deutsche Leitindex Dax am Freitag 1,23 Prozent auf 14.052 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit eine Stagnation ab.#

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um gut ein Prozent auf 29.341 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,8 Prozent im Plus.

Wall Street stärker unter Druck

Vor allem in den USA hat die hohe Inflation und damit verbunden die Perspektive stark steigender Leitzinsen die Aktienbörsen in den vergangenen Wochen stark belastet. Im Vergleich zum US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich der Dax zuletzt noch gut geschlagen.

Abwärtstrend im Dax hält an

Die Börsenexperten der Landesbank Helaba geben aber zu bedenken, "dass der Dax bislang daran gescheitert ist, den seit Jahresanfang zu beobachtenden Abwärtstrend zu überwinden". Diese Trendlinie verlaufe gegenwärtig bei 14.151 Zählern, ist also nicht allzu weit entfernt.

Adidas und Puma unter Druck

Im Dax zählten Adidas und Puma zu den Verlierern. Händler verwiesen zur Begründung auf schwache Kursvorgaben des US-Wettbewerbers Footlocker vor dessen Quartalsbericht. Zudem hat die Bank of America das Kursziel für Adidas gesenkt und zum Verkauf geraten.

Einige Werte ex Dividende gehandelt

Einige Aktien notieren am Freitag mit Dividendenabschlägen niedriger, so etwa Telefonica Deutschland , LEG Immobilien und Deutsche Pfandbriefbank .

Real Estate nach gestrichener Kaufempfehlung schwächer

Im SDax der kleineren Titel sackten Instone Real Estate um 6,8 Prozent ab, belastet von einer gestrichenen Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

onvista/dpa-AFX