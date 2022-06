DGAP-PVR: artnet AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: artnet AG

artnet AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.06.2022 / 19:43

Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

Der Meldepflichtige beabsichtigt innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

Der Meldepflichtige strebt eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und/oder Aufsichtsorganen des Emittenten an.

Der Meldepflichtige strebt eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an. Die Weng Fine Art AG, Monheim am Rhein, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 2 WpHG am 27.05.2022 eine Änderung bzw. die Korrektur der Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 bzw. der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel mitgeteilt, nachdem ihr Stimmrechtsanteil an der artnet AG, Berlin, Deutschland am 08.07.2020 die Schwelle von 10% bzw. eine höhere Schwelle erreicht bzw. überschritten hat.

