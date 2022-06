EZB reagiert auf Rekord-Inflation: Was bedeutet das für Anleger? Zertifikate Aktuell vom 09.06.2022

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag die erste Zinserhöhung seit elf Jahren angekündigt. Mit einer Leitzinsanhebung von 0,25 Prozentpunkten im Juli reagiert die EZB auf die rekordhohe Inflation in der Eurozone.



Warum die Inflation so stark angestiegen ist und wie sich die EZB-Entscheidung auf den Kapitalmarkt auswirkt, erklärt Christian Köker von der HSBC. In der aktuellen Ausgabe der Anlageidee spricht er außerdem über eine Möglichkeit, wie Anleger ihr Kapital sogar in der derzeit schwierigen Marktlage schützen und möglichst gewinnbringend investieren können.





