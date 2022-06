Goldpreis aktuell: Fed-Sitzung im Fokus – Sorgen um Italien werden größer

Wenige Stunden vor der am heutigen Abend anstehenden US-Notenbanksitzung steigen Anleger am Goldmarkt zunächst ein. Für eine Feinunze des gelben Edelmetalls müssen Börsianer am Mittwochvormittag laut IG-Indikation rund 1.822 Dollar auf den Tisch legen und damit 0,82 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Vor dem Hintergrund der sich eintrübenden wirtschaftlichen Aussichten könnten Börsianer kurzfristig weiter einsteigen. Auch die geldpolitischen Sorgen in der Eurozone könnten die Suche nach stabilitätsversprechenden Anlagehäfen größer werden lassen.

XXL-Zinsschritt wird erwartet – welche Signale sendet die Fed?

Nachdem die Inflation auf US-amerikanischen Grund und Boden im vergangenen Monat mit 8,6 Prozent weiter anzog und damit deutlich höher als erwartet ausfiel (8,3 Prozent) wuchs in den letzten Tagen die Furcht vor einem sogenannten XXL-Zinsschritt durch die US-Notenbank in Höhe von 75 Basispunkten. Zuvor hatte die Fed Zinsschritte im Stil von 0,50 Prozentpunkten in Aussicht gestellt. Um der galoppierenden Inflation Herr zu werden, könnte der Währungshüter allerdings nun einen noch strikteren Kurs einschlagen als bislang angenommen.

Unsicherheiten in Eurozone nehmen zu – Sorge um italienische Staatspapiere

Die geldpolitischen Unsicherheiten haben in der Eurozone weiter zugenommen. Auf der jüngsten EZB-Sitzung hat der Währungshüter erstmals seit über einer Dekade Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Demnach soll im Juli und September jeweils an den Zinsschrauben um 25 Basispunkte nach oben geschraubt werden.

Vor diesem Hintergrund stieg der Renditeabstand zwischen den Staatsanleihen der Bundesrepublik und stärker verschuldeten Ländern wie Italien auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren. Die jüngste Entwicklung nährt die Sorgen vor einer neuen Euro-Schuldenkrise.

Goldpreis: So könnte es weitergehen

Der Goldpreis könnte nun Unterstützung an der mentalen Marke in Höhe von 1.800 Dollar finden. Die Aussicht auf steigende Zinsen im Euroraum spielt indes auch dem Währungspaar EUR/USD in die Karten, welches um rund 0,60 Prozent auf 1,047 Dollar ansteigt. In diesem Kontext werden für Anleger außerhalb des Dollarraums Gold-Anlagen tendenziell attraktiver.

Bedeutend dürften heute Aussagen durch Fed-Chef Jerome Powell werden. Eines der zentralen Fragen sollte sein, welche Prognosen die US-Notenbank im Zinserhöhungszyklus in Aussicht stellt.