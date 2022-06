Vorbörse: Dax mit leichten Kursgewinnen erwartet - Fed-Zinsentscheid heute im Fokus der Märkte

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank dürfte der Dax am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,29 Prozent höher auf 13 343 Punkte. Zeitgleich signalisieren auch die US-Futures eine Stabilisierung. Die Nervosität bleibt aber hoch. Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets ist es die große Frage, ob die US-Notenbank den Zins um 0,50 Prozentpunkte oder gleich um 0,75 Punkte anheben wird. Der für Aktienanleger schlechtere Fall könnte in den Kursen aber schon vorweggenommen sein, glaubt man Experten. Die Commerzbank etwa schrieb am Morgen, es werde bereits der große Zinsschritt eingepreist - nicht nur dieses Mal, sondern vielleicht auch im Juli.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Unsicherheit mit Blick auf das Ausmaß der anstehenden Zinserhöhungen in den USA hat auch am Dienstag die US-Börsen belastet. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed weiteten die Aktienmärkte die Verluste vom Wochenbeginn noch etwas aus. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,50 Prozent auf 30 364,83 Punkte nach unten. Der Leitindex lotete einen weiteren Tiefstand seit Anfang 2021 aus. In den vergangenen vier Börsentagen summiert sich der Verlust auf fast acht Prozent. Untermauert wurden die Zinssorgen der Investoren von neuen Daten zur Inflation.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank herrschte auch in Asien Zurückhaltung. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,8 Prozent ein. In Hongkong gab es hingegen Gewinne. Der Hang-Seng-Index legte um 1,4 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gewann 2,2 Prozent. Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets sieht ermutigende Nachrichten aus China mit Zahlen aus der Industrie und dem Einzelhandel, die leicht über den Markterwartungen lagen.

DAX 13304,39 -0,91

XDAX 13317,49 -0,98

EuroSTOXX 50 3475,18 -0,78

Stoxx50 3405,06 -1,08

DJIA 30364,83 -0,50

S&P 500 3735,48 -0,38

NASDAQ 100 11311,69 0,21\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 142,48 -0,06%\°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0428 0,12

USD/Yen 134,9180 -0,41

Euro/Yen 140,6915 -0,30\°

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter über der Marke von 1,04 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0430 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,0452 Dollar festgelegt. Der Mittwoch steht im Zeichen der US-Geldpolitik. Am Abend gibt die Notenbank Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt. Die Währungshüter dürften ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen, möglicherweise sogar intensivieren. Analysten rechnen mehrheitlich mit einer deutlichen Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte. An den Finanzmärkten wird sogar auf einen noch größeren Schritt um 0,75 Punkte gesetzt. Aktuell liegt der Leitzins nach zwei Anhebungen im laufenden Jahr um insgesamt 0,75 Punkte zwischen 0,75 und 1,0 Prozent.

ROHÖL:

Brent 121,43 0,26 USD

WTI 119,20 0,27 USD\°

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Starke Impulse für den Handel gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 121,41 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 20 Cent auf 119,13 Dollar. Leichten Auftrieb erhielten die Erdölpreise durch neue Konjunkturdaten aus China. Produktionsdaten aus der Industrie und Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel fielen etwas besser aus als erwartet. Auch die Investitionsneigung der Unternehmen überraschte leicht positiv. China ist einer der größten Ölverbraucher der Welt. Seit einiger Zeit lastet allerdings die strikte Corona-Politik des Landes auf der Konjunktur.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG HEBT MTU AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 230 (225) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 150 (140) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HORNBACH HOLDING AUF 125 (150) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 80 (95) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 28 (30,70) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/BAADER BANK HEBT DATAGROUP AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 69 EUR

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 19 (20) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 235 (255) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 3,20 (3,50) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 106 (118) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 65 (91) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 185 (195) USD - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT B&M AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 475 (600) PENCE

- BERENBERG SENKT ROLLS-ROYCE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 100 (160) PENCE

- BERENBERG STARTET ALLIANCE PHARMA MIT 'BUY' - ZIEL 145 PENCE

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 161 (183) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP HEBT WIZZ AIR AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 2300 PENCE

- CITIGROUP SENKT ELIA GROUP AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 115 (131) EUR

- CREDIT SUISSE HEBT SCHRODERS AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 3180 (3450) P

- CREDIT SUISSE SENKT ABRDN AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 180 (230) P

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 90 (97) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN SENKT NESTE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 52 (65) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 100 (111) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT CRANSWICK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3650 (3810) PENCE

- JEFFERIES HEBT KERING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 605 (695) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 88 (105) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT FINECOBANK AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ING AUF 12,50 (12) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT LONDON STOCK EXCHANGE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 8500 PENCE

- UBS SENKT ZIEL FÜR KUEHNE + NAGEL AUF 292 (309) CHF - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN NIMMT CENTRICA MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 123 PENCE

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 1850 (2050) PENCE - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 28 (30,50) EUR - 'BUY'

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/22

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/22

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 05/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig)

09:00 CHE: Seco Wirtschaftsausblick 06/22

09:30 DEU: Kiel Institut für Weltwirtschaft legt neue Konjunkturprognose vor

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig)

10:30 DEU: Ifo Institut Pk zur Konjunktur-Prognose Sommer 2022 mit ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und ifo-Konjunkturforscher Robert Lehmann

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 04/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/22

14:30 USA: Empire State Index 06/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/22

16:00 USA: Lagerbestände 04/22

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 06/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss Deutscher Bauerntag mit Diskussion über Zukunft der Landwirtschaft, Lübeck

09:30 EUR: Gericht der Europäischen Union, Verhandlung zur Prüfung der Genehmigung zum Erwerb von Eon-Vermögenswerten durch RWE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach AfD-Klagen wegen Äußerungen der Kanzlerin zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, Karlsruhe

15:30 DEU: Financial Action Task Force u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI

Mai

Monatsvergleich +0,7 +0,7*

Jahresvergleich +5,8 +5,8*

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion

April

Monatsvergleich +0,5 -1,8

Jahresvergleich -1,1 -0,8

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanz

April (Mrd EUR)

Saisonbereinigt -14,5 -17,6

Unbereinigt --- -16,4

GROSSBRITANNIEN

--- Keine wichtigen Daten erwartet ---

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Mai

Monatsvergleich +0,1 +0,9

ohne Autoumsätze +0,7 +0,6

Einfuhrpreise, Mai

Monatsvergleich +1,1 +0,0

Empire-State-Index, Juni 2,5 -11,6

(in Pkt)

16.00 Uhr

Lagerbestände Unternehmen, April +1,2 +2,0

NAHB Hausmarktindex, Juni 67 69

(in Pkt)

20.00 Uhr

Zinsentscheid US-Notenbank 1,25-1,50 0,75-1,00

(Pk ab 20.30 Uhr)

onvista/dpa-AFX