onvista Mahlzeit: Großer Verfallstag oder Schweizer Notenbank, wer hat den Kursrutsch ausgelöst?- Exxon, Tesco, Lhyfe und Nordex fliegt aus der Dax-Familie!

Nachdem der Dax Donnerstag ganz schön in die Tiefe gedrückt wurde, versucht der Leitindex sich heute etwas zu stabilisieren. Allerdings verlieren die Anleger gegen Mittag schon wieder etwas den Mut. Wie sollten Anleger in der aktuellen Phase mit ihren Aktien verfahren?

Die USA überlegen den Export von Erdölprodukten zu begrenzen, um der hohen Inflation Herr zu werden. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Nerven in Übersee leicht blank liegen. Eine Aufhebung der Strafzölle gegen China scheint an so einem Punkt auch nicht mehr weit zu sein. Vielleicht will Joe Biden nicht als Präsident in die Geschichtsbücher eingehen, der die USA in eine tiefer Rezession geführt hat.

Alibaba zieht kräftig an, Elon Musk wird zusammen mit seien Firmen verklagt und VW muss einen weiteren Einbruch bei den Absatzzahlen verkraften.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Nasdaq, Alibaba, Exxon, Adobe, Tesla, Tesco, VW, EON, Vonovia, Tops&Flops, Thyssenkrupp, Lhyfe, Nordex, Aumann & Zuschauerfragen