General Motors: Lieferkettenprobleme lösen Gewinnwarnung aus - fast 100.000 Autos nicht komplett fertig

Die Reaktionen der Anleger sind aktuell einfach nicht abzuschätzen. Erst wurde die Aktie von GM vorbörslich vom Handel ausgesetzt, da wichtige Nachrichten anstanden, dann belastete eine Gewinnwarnung den Kurs und kurz nach Handelsstart liegt die Aktie des amerikanischen Autobauers über 3 Prozent im Plus.

Quartal Pfui - Ausblick Hui

General Motors warnte am Freitag die Anleger, dass Probleme in der Lieferkette das Ergebnis des zweiten Quartals erheblich beeinträchtigen werden. Die Prognose für das gesamte Jahr hielt GM allerdings aufrecht. Aktuell stehen beim US-Autobauer rund 95.000 Fahrzeuge, denen noch bestimmte Komponenten fehlen. Im zweiten Quartal bring sie GM nicht mehr zu den Händlern. Im Laufe des 2. Halbjahres allerdings schon. Aus diesem Grund wird die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr aufrecht gehalten.

Nettogewinn unter den Erwartungen

Durch die Verzögerung bei den Auslieferungen rechnet GM jetzt damit, dass der Gewinn im zweiten Quartal zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Dollar liegt. Die Experten hatten laut FactSe einen Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar erwartet. GM hat zuvor keine Prognose für das zweite Quartal abgegeben.

10 Milliarden Dollar Gewinn immer noch möglich

Trotz der Probleme im laufenden Quarta ändert GM seine Pläne für das gesamte Jahr nicht. Am Ende des Geschäftsjahres soll der Gewinn zwischen 9,6 und 11,2 Milliarden Dollar liegen.

Aktie mehr als interessant

Das die Anleger GM den Ausrutscher im zweiten Quartal so einfach verzeihen, zeigt das zu viel negatives im Kurs bei GM eingepreist ist. Wer noch keinen Autobauer in seinem Depot hat, der sollte sich die Aktie von GM genauer anschauen. Die Argumente für einem Kauf, können Sie sich bei Mahlzeit noch einmal in aller Ruhe anschauen ab Minute 10.

Viel Spaß dabei!

Daimler Truck, Teamviewer, Morphosys und macht GM Tesla das Leben schwerer & Uber bald überflüssig