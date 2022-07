Thematischer Ausblick

Plastik zerstörendes Enzym könnte Tonnen von Abfall verhindern





Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz



Mithilfe von Künstlicher Intelligenz wurde eine neuartige Mutation des natürlichen Enzyms PETase erzeugt, das es Bakterien ermöglicht, PET abzubauen. Dieses neue Enzym namens FAST-PETase zerstört PET (Polyethylenterephthalat), das fast 12 % des gesamten weltweiten Abfalls ausmacht, in nur 24 Stunden. Diese Entwicklung ermöglicht es, nicht nur der Abfallindustrie sondern auch Unternehmen aller Branchen, ihre Produkte zu recyceln. Die Produktion des Enzyms wird derzeit aufgestockt, um dessen industrielle und umwelttechnische Anwendung vorzubereiten, die eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe ermöglichen soll. (Quelle: Metro, 28. April 2022)





Grossbritanniens Plan: 95% des Innländischen Stroms soll bis 2030 kohlenstoffarm werden





Erneuerbare Energie, Klimaschutz



Boris Johnson kündigte Pläne an, die britische Offshore-Windenergiekapazität bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu verfünffachen. Damit würde diese bis 2030 von aktuell 10 Gigawatt (GW) auf 50 GW steigen. Der Premierminister kündigte zudem Pläne zum Ausbau der Solarstromerzeugung von derzeit 14 GW, eine Verdoppelung des kohlenstoffarmen Wasserstoffs auf 10 GW und eine Erhöhung der Kernkraft von derzeit 6,9 GW auf 24 GW an. (Quelle: Financial Times, 6. April 2022)





EU kündigt 100 Städte für "Cities Mission" an





Smarte Städte & Infrastruktur



Die EU hat 100 Städte bekanntgegeben, die an der EU-Mission für 100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030, der sogenannten Mission „Städte“, teilnehmen werden. Diese Mission wird 360 Millionen Euro erhalten, um den Weg für Innovation und Klimaneutralität bis 2030 zu ebnen. Das Forschungs- und Innovationsprogramm wird sich mit folgenden Themen befassen: saubere Mobilität, Energieeffizienz und umweltfreundliche Stadtplanung. (Quelle: Europäische Kommission, 28. April 2022)





Künstliche Intelligenz - die Zukunft des Gesundheitswesen





Innovationen im Gesundheitswesen



Die Organisation Health Education England hat einen ersten Plan zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im nationalen Gesundheitsdienst (NHS) veröffentlicht. 56 KI-Technologien sollen im nächsten Jahr in großem Umfang eingesetzt werden, 77 % davon in der Sekundärversorgung. Die Innovation im Gesundheitswesen würde eine stärkeren Einsatz von Technologien wie Chatbots einbeziehen, die durch Erkennung struktureller Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang zur Gesundheitsversorgung die Patientenversorgung verbessern sollen. (Quelle: Med Tech News, 29. April 2022)





