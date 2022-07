onvista Mahlzeit: Geht der Sell Off im Dax weiter - Telekom, Uniper, ProSieben und Shop Apotheke widerlegt Zweifel an Jahresprognose

Auch heute bleibt das Bild im Dax gleich. Anfängliche Gewinne werden schnellstmöglich zum Ausstieg genutzt. Somit konnte sich der deutsche Leitindex heute auch nur zu Handelsbeginn im Plus behaupten. Gegen Mittag liegt der deutsche Leitindex wieder im Minus und hat auch eine wichtige charttechnische Marke unterschritten. Ist der nächste "Sell Off" im vollen Gange?

Nur vereinzelt gibt es heute Lichtblicke in der Dax-Familie. Einer davon ist das Papier der Shop Apotheke. Nachdem ein negativer Analysten-Kommentar die Aktie Montag belastet hatte, kontert das Unternehmen heute mit vorläufigen Zahlen und einer Bestätigung der Prognose.

Die Autobauer bleiben weiterhin die Achillesferse im deutschen Leitindex. Die Aktien kommen weiterhin auf keine grünen Zweig und belasten mit ihren fallenden Kursen den deutschen Leitindex weiter. Sollten Anleger aussteigen oder durchhalten?

Die Telekom könnte bald einen warmen Geldregen erhalten. Angeblich steht der Verkauf der Funkturmsparte kurz bevor. Das könnte Geld in Milliardenhöhe in die Kasse des Dax-Konzerns spülen. Die Aktie ist einer der wenigen Werte die seit Jahresanfang ein Plus aufweisen können. Wird das so bleiben?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Euro/Dolla, Equinor, Valora, Astra Zeneca, Telekom, Tops&Flops, Uniper, Shop Apotheke, ProSieben, Lang&Schwarz, Aston Martin, LPKF Laser, Algonquin, Norwegian Air Shuttle & Zuschauerfragen