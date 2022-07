Tagesausblick für 21.07.: DAX – Anleger halten sich vor EZB-Entscheidung zurück!

Investoren sind weiterhin verunsichert. Die Zinswende in der Eurozone und die Gaskrise waren heute einmal mehr die dominanten Themen. Gestern zeigten sich die Marktteilnehmer optimistisch, dass in den nächsten Tagen wieder Gas durch die Nordstream1-Leitung nach Europa kommt. Heute gaben die Skeptiker den Ton an und verwiesen darauf, dass ein Abgleiten in die Rezession weiterhin möglich ist. So verloren die europäischer Leitindizes wie DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 im Tagesverlauf zeitweise zwischen 0,45 Prozent und 0,8 Prozent gegenüber dem Vortag. Zum Handelsschluss holten die Indizes die Verluste jedoch fast wiedre auf.

Morgen läutet die EZB die Zinswende in der Eurozone ein. Zahlreiche Experten rechnen mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte. Der Fokus wird allerdings auf der Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde liegen. Es ist daher durchaus möglich, dass es kurzzeitig zu teils größeren Ausschlägen an den Aktien- und Anleihemärkten kommt. Im Vorfeld der EZB-Entscheidung blieb es an den Anleihemärkten ruhig. Dies gilt auch für die Edelmetalle und Öl. Gold und Silber bewegten sich in einer engen Range um den Schlusskurs von gestern.

Unternehmen im Fokus Continental meldet überraschend gute Eckzahlen für das abgelaufene Quartal. Dennoch stagnierte das Papier heute. Delivery Hero deutete Ausbruch über Junihoch an. HelloFresh revidierte die Jahresprognose nach unten und brach zweistellig ein. Bei Uniper deutet sich eine Einigung um ein Rettungspaket an. Die legte daraufhin zweistellig zu. In Europa öffnen unter anderem ABB, Givaudan, Nokia, Roche, SAP, Sartorius und Vantage Towers die Geschäftsbücher. Aus den USA melden unter anderem AT&T, Dow und Mattel Geschäftszahlen.

Wichtige Termine Geschäftsklima in Frankreich, Juli

EZB-Rat Sitzung mit Pressekonferenz – 1345 Zinsentscheid – 1430 PK mit EZB-Präsidentin Lagarde

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 16. Juli

US-Industrieindex Philly Fed, Juli

US-Frühindikatoren, Juni

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.440/13.570 Punkte Unterstützungsmarken: 12.670/12.740/12.870/13.010 Punkte Der DAX® startete freundlich in den Handel. Im weiteren Verlauf gab der Index allerdings die Gewinne wieder ab und pendelte sich zwischen 13.200 und 13.300 Punkte ein. Auf der Oberseite bremste weiterhin die Widerstandsmarke bei 13.440 Punkten. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 12.870 und 13.010 Punkte. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 06.07.2021 – 20.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.07.2014– 20.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR8BMD 3,49* 12.700 13.200 13.09.2022 DAX® HR8BMH 2,87* 13.100 13.600 13.09.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.07.2022; 17:00 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB09QP 1,81* 13.300 12.800 13.09.2022 DAX® HR8BNV 3,04* 14.000 13.500 13.09.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.07.2022 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 21.07.: DAX – Anleger halten sich vor EZB-Entscheidung zurück! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).