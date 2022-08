Wall Street: Warten auf den Arbeitsmarktbericht/ AMC leicht unter den Erwartungen/ Block nachbörslich unter Druck/ Coinbase im Höhenflug

Im Vorfeld des morgen vorbörslich anstehenden US-Arbeitsmarktberichts trat der Markt auf der Stelle, nach der Schlussglocke kamen AMC und Block mit Zahlen.

Nach der gestrigen Rallybewegung kehrte am Donnerstag wieder etwas Ruhe ein an der Wall Street: Die Intraday-Ausschläge hielten sich in Grenzen im Vorfeld der wichtigen Makro-Daten morgen vorbörslich (US-Arbeitsmarktdaten). Dow Jones (-0,25 %) und S&P500 (-0,08%) gingen mit einem marginalen Minus aus dem Handel während der Nasdaq100 ein kleines Plus (0,44%) verbuchen konnte. Vor den morgen um 14:30 Uhr anstehenden Daten wollte sich offenbar keiner mehr groß aus dem Fenster lehnen.

Rohöl gibt nach

Die Rohölpreise der Sorten WTI (-3%) und Brent (-3,54%) gaben erneut kräftig nach und rutschten auf den tiefsten Stand seit Ausbruch der Kampfhandlungen in der Ukraine.

So war es keine Überraschung, dass die Papiere von Ölkonzernen wie Chevron (-2,8%) oder Occidental Petroleum (-5,71%) - ausführliche Betrachtung vom Nachmittag hier - zu den größten Tagesverlierern an der Wall Street gehörten.

Tagesgewinner im Dow Jones war 3M (+3,24%), MercadoLibre legte nach den gestrigen Zahlen über 16 % zu und war Tagesgewinner im Nasdaq100. Nachbörslich kamen erneut einige Quartalszahlen von Interesse.

AMC Entertainment verfehlt Erwartungen

Die Aktie des Highflyers aus 2021 gibt nachbörslich aktuell um 4% nach. Mit einem Ergebnis je Aktie von -0,20 USD wurden die Erwartungen leicht verfehlt, der Umsatz lag mit 1,17 Mrd. USD innerhalb der Schätzungen.

Block (ehemals Square) Aktie gibt nachbörslich 6% ab

Das alternative Payment-Processing-Unternehmen aus Kalifornien kam nach Börsenschluss ebenfalls mit seinem Zahlenwerk. Das Unternehmen konnte mit einem Gewinn je Aktie von 0,18 USD die Erwartungen von 0,16 USD schlagen, der Umsatz lag mit 4,33 Mrd. USD ebenso über den Erwartungen von 4,33 Mrd. USD. Der Ausblick enttäuschte allerdings - die Aktie wird aktuell 6% unter dem Schlusskurs von 22 Uhr gehandelt after hours.

Coinbase legt kräftig zu - Partnerschaft beflügelt

Die Aktien der Kryptobörse Coinbase legten am Donnerstag um 8,09 USD oder 10% auf 88,90 USD zu nachdem eine Partnerschaft mit BlackRock bekanntgegeben wurde. Diese soll den institutionellen Kunden von Coinbase den Kauf von Bitcoin ermöglichen.

Crocs - Aktie verliert zweistellig nach Zahlen

Die Papiere des Schuhherstellers Crocs sackten zeitweise um über 13 % ab und gingen am Ende mit einem Tagesminus von 10,73% aus dem Handel. Zuvor konnte das Unternehmen zwar Zahlen oberhalb der Schätzungen der Analystengemeinde veröffentlichen, allerdings wurde der Ausblick für das 3. Quartal und das Gesamtjahr gesenkt. Das kam nicht besonders gut an.

Tripadvisor kommt mit überraschend guten Zahlen

Das Unternehmen übertraf im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,37 USD die Analystenschätzungen von 0,26 USD recht deutlich. Der Umsatz lag mit 417 Mio. USD gut 30 Mio. USD über den Erwartungen. die Aktie reagiert nachbörslich positiv (+3,59 %).