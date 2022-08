Vorbörse: Dax nimmt weiter Kurs auf 14 000 Punkte – Uniper veröffentlicht heute Zahlen – Euro stabil

Der Dax dürfte am Mittwoch in Schlagdistanz zur runden Marke von 14 000 Punkten bleiben. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Kursplus von 0,27 Prozent auf 13 948 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,4 Prozent höher erwartet.

Rückenwind kommt von den Börsen in den USA und Asien. In New York ging am Vortag die Erholungsrally weiter. In Tokio und Hongkong trieb die Hoffnung auf weitere Maßnahmen Chinas zur Stützung der Wirtschaft die Kurse an.

Der seit Anfang Juli zu beobachtende Aufwärtstrend beim Dax sei intakt, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Es seien inzwischen zahlreiche charttechnische Widerstände überwunden worden, sodass von dieser Seite der Weg für weitere Gewinne geebnet sei. "Wie ausgeprägt das Potenzial nach oben ist, wird sich angesichts des Ausblicks auf mehr Inflation und weniger Wachstum noch zeigen müssen", schränkten die Experten ein. Die jüngst zum Teil enttäuschenden Konjunkturzahlen in den USA hätten jedenfalls die Stimmung nicht merklich getrübt.

Konjunkturseitig interessieren zur Wochenmitte neben neuen Inflationszahlen aus Großbritannien vor allem die US-Einzelhandelsumsätze sowie am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Die reale Konsumtätigkeit unter Berücksichtigung der Preissteigerung leide unter der hohen Inflation und der damit einhergehenden Verunsicherung, schrieb die Helaba. Die Konjunkturzuversicht dürfte deshalb erst einmal nicht größer werden. "Dies hält die US-Notenbank aber nicht davon ab, die Leitzinsen weiter zu erhöhen." Das Sitzungsprotokoll werde wohl entsprechende Hinweise darauf geben, so die Fachleute der Landesbank.

Uniper erwartet dicken Verlust

Mit Halbjahreszahlen im Blick steht der angeschlagene Energiekonzern Uniper , der nach einem Milliardenverlust im Zuge ausbleibender russischer Gaslieferung erst in den kommenden Jahren Besserung sieht. Für das laufende Jahr erwartet Uniper ein negatives Ergebnis. In den ersten sechs Monaten rutschten die Düsseldorfer tief in die roten Zahlen. Auf Tradegate ging es für die im MDax notierten Titel um 1,6 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss bergab. Ein Händler sagte, die endgültigen Zahlen seien so desaströs wie erwartet.

Delivery Hero bauten auf Tradegate ihr hohes Vortagesplus um moderate 0,4 Prozent zum Xetra-Schluss aus. Nach am Vortag positiv aufgenommenen Konzernaussagen zur Profitabilität hoben nun einige Analysten ihre Kursziele an.

Knorr-Bremse stiegen vorbörslich um 1,4 Prozent. Laut einem Händler gibt eine Hochstufung durch die Credit Suisse den Papieren des Bremssystem-Spezialisten Auftrieb.

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung hatte sich bereits am Vortag stabil präsentiert und notierte am Morgen bei 1,0179 US-Dollar. Damit bewegte sie sich in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0131 (Montag: 1,0195) Dollar festgesetzt.

Im Fokus stehen laut den Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) unter anderem die US-Einzelhandelsumsätze für Juli. Diese hätten zuletzt positiv überrascht. Zwar müsse die hohe Zuwachsrate vor dem Hintergrund der kräftigen Preissteigerungen relativiert werden, aber auch die Kern-Umsätze ohne Pkw-Händler und Tankstellen hätten sich verbessert.

Die reale Konsumtätigkeit unter Berücksichtigung der Preissteigerung leidet den Helaba-Experten zufolge aber unter der hohen Inflation und der damit einhergehenden Verunsicherung. Vor diesem Hintergrund dürfte die Konjunkturzuversicht nicht größer werden. Dies halte die US-Notenbank jedoch nicht davon ab, die Leitzinsen weiter zu erhöhen. Entsprechende Hinweise werde es wohl vom Protokoll der letzten Fed-Sitzung geben, das am Abend zur Veröffentlichung ansteht.

Umstufung von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 71,30 (66) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 44 (54) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 38 (36) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 47 (53) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CANCOM AUF 42 (72) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 42 (50) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEMMER IMAGING AUF 42 (45) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 77 (72) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 70 (60) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 40 (36) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 116 (107) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 19,40 (17,60) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT PROSIEBENSAT.1-ZIEL AUF 7,29 (8,70) EUR - 'UNDERPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 104 (99) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 76,00 (72,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 263 (290) EUR - 'BUY'

- HÄNDLER: CREDIT SUISSE HEBT KNORR-BREMSE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM)

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 71 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ENCAVIS AUF 22,00 (15,50) EUR - 'HOLD'

- CREDIT SUISSE HEBT APPLE AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 201 (166) USD

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CRODA INTERNATIONAL AUF 8000 (7800) PENCE - MARKET-PERF

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3040 (3060) CHF - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 4500 (4300) PENCE - 'BUY'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR TELEFONICA SA AUF 4,60 (4,80) EUR - 'HALTEN'

Meldungen Unternehmen

Elon Musk bei Twitter: Kaufe Manchester United

Einkäufe werden immer häufiger mit Girocard bezahlt

Fed warnt Banken vor Risiken bei Kryptogeschäften

49 Klicks für ein Ticket - Langwierige Buchungsprozesse bei Airlines

PwC: Autobranche muss massiv in Batterie-Wertschöpfung investieren

China startet durch: Aber deutsche Autobauer verlieren Marktanteile

Gaskrise: Spaßbäder und Thermen stellen sich auf steigende Kosten ein

WDH/Motoren-Reglement abgesegnet: Formel-1-Weg für Audi und Porsche frei

WDH/Waldbrand an der Costa Blanca breitet sich aus - 2000 Leute evakuiert

Borussia Dortmund in Planungen für Auslandsreise rund um Katar-WM

WDH/General Motors ruft fast eine halbe Million Autos in USA zurück\°

Mittwoch, den 17. August

Termine Unternehmen

07:30 DEU: Uniper, Halbjahreszahlen (11.00 h Call)

11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungspressekonferenz, Frankfurt

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangaben

CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

DEU: Exasol, Halbjahreszahlen

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 06/22

08:00 DEU: Auftragsbestand Vearbeitendes Gewerbe 06/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/22

08:00 ROU: BIP Q2/22 (vorab)

09:00 HUN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 BGR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/22

16:00 USA: Lagerbestände 06/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 27.7.22

Sonstige Termine

09:30 DEU: Halbjahres-Pk Hamburg Hafen zu aktuellen Zahlen zur Umschlags- und Verkehrsentwicklung im ersten Halbjahr 2022

11:00 DEU: Pk des Fisch-Informationszentrums mit Daten und Fakten über die Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg

14:00 DEU: Fluggesellschaft NORSE Atlantic Airways beginnt am 17. August ab BER nach New York (JFK) fliegen

DEU: Bundeskanzler Scholz vor dem Untersuchungsausschuss, Hamburg

GBR: Achter Wahlkampfauftritt von insgesamt 12 Veranstaltungen im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Belfast

Donnerstag, den 18. August

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangaben

DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen

CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/22

08:00 CHE: Im- und Exporte 07/22

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/22

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig)

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/22

16:00 USA: Frühindikator 07/22

Sonstige Termine

09:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden

09:30 DEU: Bilanz-Pk zum ersten Halbjahr 2022 in den Chemie- und Pharmabetrieben in Baden-Württemberg - online, Baden-Baden

17:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) zu potentiellen Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) von Kanada nach Deutschland im Vorfeld der Kanada-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz Ende August

Freitag, den 19. August

Termine Unternehmen

CHE: PSP Swiss Porperty, Halbjahreszahlen

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Foot Locker, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08/22

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/22

08:30 CHE: Industrieproduktion Q2/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/22

10:00 POL: Industrieproduktion 07/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 07/22

EUR: Moody's RatingergebnisIsland, Zypern

EUR: S&P Ratingergebnis Estland

EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Slowakei, Estland

Sonstige Termine

14:00 DEU: Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "Cum-Ex-Steuergeldaffäre", Hamburg

Montag, den 22. August

Termine Konjunktur

USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 07/22

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/22

14:30 USA: CFNA-Index 07/22

Dienstag, den 23. August

Termine Unternehmen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

10:00 DEU: About You, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: Medtronic, Q1-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 07/22

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global/CIPS Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 08/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig)

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Mittwoch, den 24. August

Termine Unternehmen

07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen (detailliert)

DEU: Geratherm, Q2-Zahlen, Geschwenda

AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen

USA: Salesforce, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/22 (endgültig)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 07/22

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Donnnerstag, den 25. August

Termine Unternehmen

07:00 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Edag Engineering, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

08:00 IRL: CRH, Halbjahreszahlen

DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/22

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/22

08:00 DEU: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Geschäftsklima 08/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 08/22

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 21.7.22

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 08/22

Sonstige Termine

DEU: "Bestival 2022": Internationaler Branchenevent der Tourismus- und Eventwirtschaft, Berlin

10:00 DEU: OVG verhandelt Klagen gegen Schließungen im Corona-Lockdown im April 2020, Münster

11:00 DEU: Feierliche Inbetriebnahme des BASF enviaM Solarpark, Schwarzheide

Etwa 52 000 Solarmodule werden die Produktionsanlagen der BASF künftig mit klimafreundlichem Strom aus Sonnenenergie versorgen. U.a. mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, Jürgen Fuchs (Vorsitzender der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide GmbH), Uwe Liebelt, President European Verbund Sites BASF SE & Aufsichtsratsvorsitzender der BASF Schwarzheide GmbH

GBR: Elfter (von zwölf) Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson

Freitag, den 26. August

Termine Unternehmen

09:00 NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update

Termine Konjunktur

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/22

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/22

10:00 EUR: Geldmenge M3 07/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/22

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Dänemark

EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Albanien

Sonstige Termine

GBR: Energieaufsichtsbehörde Ofgem gibt Preisobergrenze für Oktober bis Dezember bekannt. Es handelt sich um den Preisdeckel für einen durchschnittlichen Haushalt. Die Behörde will die Obergrenze nun alle drei Monat aktualisieren. In Großbritannien wächst die Sorge um explodierende Energiepreise.

Montag, den 29. August

Termine Konjunktur

07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (endgültig)

08:00 SWE: BIP Q2/22

09:00 TUR: Handelsbilanz 07/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/22

Sonstige Termine

CZE: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister

Dienstag, den 30. August

Termine Unternehmen

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: HP Inc., Q3-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 07/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/22

09:00 CZE: BIP Q2/22 (vorab)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 08/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/22

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 08/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/22 (vorläufig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 06/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/22

Redaktion onvista/dpa-AFX