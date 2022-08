Advance-/Decline-Linie S&P 500® - Marktbreite mit neuem Allzeithoch

Der Analyse der Marktbreite haben wir in den letzten Wochen breiten Raum geschenkt, denn hier kam es zuletzt zu einer Reihe bemerkenswerter Verbesserungen. Exemplarisch sei an dieser Stelle nochmals an den hohen Prozentsatz von Einzeltiteln aus dem Technologiesektor mit MACD-Kaufsignalen auf Wochenbasis, die hohe Anzahl von S&P 500®-Mitgliedern, welche inzwischen wieder oberhalb ihrer jeweiligen 50-Tages-Linien notieren, sowie die abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf der Advance-/Decline-Linie für alle an der NYSE notierten Papiere erinnert. Letztere greifen wir heute nochmals auf. Dieses Mal zeigen wir in der nebenstehenden Grafik den Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für die S&P 500®-Titel. Und die hält einen weiteren Knalleffekt bereit: So konnte der älteste Marktbreiteindikator hier jüngst sogar ein neues Allzeithoch verbuchen und liefert somit ein sehr starkes Signal. In der jüngeren Vergangenheit kam es zuletzt Anfang 2019 sowie im Verlauf des Jahres 2020 zu einem solchen A-/D-Linien-Ausrufezeichen. Beide Male folgten die US-Standardwerte und erreichten ebenfalls neue Rekordstände.

Advance-/Decline-Linie S&P 500® (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC²

