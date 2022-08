Borussia Dortmund: Aktie stürzt ab

Ist die Meisterschaft schon entschieden? Bayern München hat den besten Saison-Start aller Zeiten hingelegt und wird wohl den elften Titel in Folge holen. Der selbsternannte Bayern-Jäger Dortmund hat dagegen eine peinliche Niederlage gegen den Aufsteiger Werder Bremen erlebt und stürzte auf Platz 7 der Liga. Aber auch auf einem anderen Platz stürzte Dortmund ab: auf dem Parkett. Bis zur Mittagszeit schmierte die Aktie des Fußballvereins um 12,6 Prozent auf 3,75 Euro ab.

Dabei steht Borussia Dortmund finanziell gut da. Erst vergangenen Freitag stellte Watzke den Jahresbericht vor. Er gab sich zuversichtlich: Der Verlust wurde um die Hälfte gesenkt, es wurde ein positives EBITDA in Höhe von 80 Millionen Euro erzielt und alle Heimspiele für dieses Jahr sind bereits ausverkauft. Zudem spiele man noch im DFB-Pokal und in der Champions League. Spätestens in der Saison 2023 / 2024 werde man, so Watzke, wieder schwarze Zahlen schreiben und Dividenden ausschütten.

Dass die Aktie heute um mehr als 12 Prozent abgeschmiert ist, zeigt eines ganz deutlich: Fußball-Aktien ticken anders. Sie sind zum Teil Glücksspiel und ein wenig von den Fundamentaldaten aus den Bilanzen losgelöst. Dieses müssen sich Aktionäre immer bewusst sein, die sich Aktien von Fußballvereinen ins Depot holen.