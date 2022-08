FED fängt den Aktienmarkt ein | Gewinnmitnahmen setzen sich fort

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



Der Montag beginnt, wo der Freitag endete, also mit einer Fortsetzung der schwachen Kurse. Im Gegensatz zu Anleihen, hat der Aktienmarkt die Warnungen vor einer anhaltend straffen Geldpolitik lange ignoriert. Marktteilnehmer fürchten, dass FED-Chef Jerome Powell in seiner Rede am Freitag versuchen könnte, den Aktienmarkt zu bremsen. Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen notieren bei fast wieder 3%, mit dem US-Dollar Index seit Tagen freundlich. Beides belastet die Wall Street.



0:00 - Intro

0:24 - Überblick

1:26 - Big Picture | Gap zw. Anleihen & Aktienmarkt

2:28 - Jackson Hole Tagung

4:49 - China: weitere Zinssenkungen

7:14 - Euroland: Inflation, weitere Zinsanhebungen

8:45 - Russland: diplomatische Lösung unwahrscheinlich

9:48 - Iran | Ölpreis | Chevron empfohlen

10:30 - Palo Alto Networks | Cineworld

11:50 - Bed Bath & Beyond

12:40 - Manchester United

13:09 - Twitter | Apple

14:20 - Amazon | Tesla

15:10 - Energy Select ETF | Occidental Petroleum

16:30 - T-Mobile USA

17:05 - Ausblick auf die Woche

20:10 - Eure Fragen





► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell