onvista Mahlzeit: Ist die Rallye im Dax beendet? - Tesla, Adyen, Valneva, Nel und hat Curevac nach den Zahlen seinen Boden gefunden?

Nachdem uns der Dax wochenlang mit steigenden Kursen verwöhnt hat, scheinen die Anleger wieder zur Realität zurückzukehren. Die Erzeugerpreise in Deutschland, die monatlich noch nie so in die Höhe geschnellt sind, wie aktuell, machen die Rückkehr auch einfach. Inflation und steigenden Zinsen sind wieder in den Köpfen der Anleger und somit wird erst einmal Kasse gemacht.

Das gilt auch für den Höhenflug der Meme-Aktien. Donnerstag und Freitag ist Bed Bath & Beyond ziemlich hart auf den Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Einige Anleger dürften dabei auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Nachdem zu Wochenbeginn der Höhenflug der Aktie keine Grenze zu kennen schien, ist von dieser Herrlichkeit Freitag nichts mehr übrig geblieben.

Es gab allerdings in der abgelaufenen Woche auch einige positive Überraschungen. Walt Disney, Walmart und auch Wolfspeed konnte die Anleger mit ihren Bilanzen begeistern und sich für eine Aufnahme ins Depot empfehlen.

Ein Trennung gab es zudem auch noch in den vergangenen 5 Handelstagen. Nel hat alle seine Anteile an Nikola verkauft. Damit werden die beiden wohl keine gemeinsamen Wege mehr gehen. Der Aktie von Nel hat es jedenfalls nicht geschadet.

Die Woche im Rückblick mit Mahlzeit:

Montag: Dax bekommt erste Zweifel - Tesla, HelloFresh, Meyer Burger und Zeit sich wieder von Alibaba & Co zu verabschieden?

Dienstag: ZEW-Index verunsichert Dax ein wenig - Walt Disney, Ginkgo, Infineon und hat Weber das Zeug eine neue Meme-Aktie zu werden?

Mittwoch: Verschnauft der Dax nur? - Walmart, Uniper, Delivery Hero und während Elon Musk wohl Langeweile hat, investiert BYD clever in die Zukunft

Donnerstag: Dax tastet sich wieder vor - Adyen, SQM, Valneva und Nel kapselt sich endgültig von Nikola ab

Freitag: Dax wieder unter Druck - Wolfspeed, Prosus, Curevac und bei den Meme-Aktien heißt es Land unter

Viel Spaß beim Anschauen!