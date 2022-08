TecDAX: Eindeutige Ansage

Der deutsche Technologieindex TecDAX hat bis zur Wochenmitte Abschläge einstecken müssen, just an einem seit Juni bestehenden Aufwärtstrend konnte der Index zur Oberseite dynamisch abdrehen. Die hierdurch aufgestellte Hammerkerze könnte nun für weitere Kapitalzuflüsse sorgen.

Ein tragfähiger Boden geht aus der korrektiven Handelsphase der letzten Monate immer noch nicht hervor, tendenziell kämpft der TecDAX noch mit seiner Bärenmarktrallye und befindet sich ohnehin seit November letzten Jahres in einem intakten Abwärtstrend. Obwohl die Abwärtsdynamik zuletzt etwas abgenommen hat, kann mittelfristig noch keine Entwarnung gegeben werden.

Trotzdem könnten Anleger auf Sicht von nur wenigen Handelsstunden durchaus an einem Pullback-Szenario partizipieren, Zugewinn an 3.067 und darüber an den Horizontalwiderstand um 3.097 Punkten könnten bald folgen. Für eine sichtliche Verbesserung des Chartbildes bedarf es jedoch eines Kurssprungs mindestens über den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 3.294 Zählern.

Wird dagegen der seit Juni bestehende Aufwärtstrend durch einen Kurseinbruch unter 2.968 Punkte gebrochen, würden rasch Abschläge auf 2.900 Punkte und darunter die Jahrestiefs bei 2.775 Punkten sehr wahrscheinlich werden.