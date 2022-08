Trading-Chance Gold: Riesiges Aufwärtspotenzial

Werbung

Der Goldpreis tritt seit über einem Jahr auf der Stelle. Haupthandelsspanne ist die Zone 1750 bis 1850 US-Dollar, wobei es temporär Ausreißer nach oben und unten gibt, die bis dato aber nicht nachhaltige Trends starten konnten. Zyklisch und aus Intermarket-Sicht ist Gold sehr potenzialträchtig.

In einem Umfeld steigender Zinsen gehen Rohstoffpreise in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle gen Norden. Besonders die Edelmetalle sind in fortgeschrittenen Rohstoff-Bullenmärkten oftmals Outperformer. Umso interessanter ist derzeit ein Blick auf Gold.

Fonds beginnen wieder mit Käufen

Der Rückgang des Goldpreises vom Vorjahreshoch ausgehend ist primär von Verkäufen der Fonds verursacht, wie wir später im Chart sehen werden. Auch Kleinspekulanten haben sich eher aus dem beliebten Edelmetall verabschiedet. Der Anteil der Produzenten-Shorts im Open Interest ist mit 10% auf einem Rekordtief. Er ist Ausdruck und Resultat der angebotsseitigen Verknappung, die wir nicht nur bei Gold, sondern auch in zahlreichen anderen Rohstoffen seit geraumer Zeit erleben. Das allein genügt noch nicht, um eine Rallye zu initiieren, schafft jedoch eine ausgezeichnete Grundlage dafür.

Produzenten verkaufen so wenig, wie noch nie

Neben den Produzenten, deren Netto-Position im CoT-Report seit März 2020 stetig ansteigt, ist im CoT-Report vor allem das Augenmerk auf die spekulativen Kräfte im Markt zu richten, primär auf die Fonds (Large Specs). Diese sind im oberen CoT-Indikatorenfeld grün gekennzeichnet. Sie haben nach einer lang andauernden Phase des Positions-Abbaus nun erstmals wieder netto gekauft. Das ist ein positives Zeichen, muss sich aber noch bestätigen durch Anschlusskäufe.

Aus saisonaler Sicht sind die Zeiträume Mitte August, Ende September und Dezember günstige Einstiegs-Chancen auf der langen Seite. Die kalte Jahreszeit ist die Zeit, in der sich Gold und die anderen Edelmetalle üblicherweise überdurchschnittlich positiv entwickeln. Entsprechend attraktiv ist es aus unserer Sicht daher, unweit der horizontalen Unterstützungszone von 1650-1700 US-Dollar einen Long-Einstieg mit einer ersten Tranche vorzunehmen.

Mittelfristig ausgerichtete Swingtrader können Longs kaufen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Turbo Open End Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor. Das Zertifikat hat eine Basis und einen Knockout bei 1370 US-Dollar. Der Hebel liegt bei 4,50. Als Stop-Loss bietet sich im Goldpreis für diesen Trade die Marke von 1500 US-Dollar an. Die WKN dieses Hebelzertifikates auf Gold lautet SN40H9.Der Stop-Loss im gehandelten Produkt entspricht 13 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1800 USD, 1850 USD

Unterstützungen: 1700 USD, 1650 USD

Turbo Open End Zertifikat Long auf Gold

Basiswert Gold WKN SN40H9 ISIN DE000SN40H99 Basispreis 1370 USD K.O.-Schwelle 1370 USD Laufzeit Open End Typ Turbo Open End Emittent Société Générale Hebel 4,5 Stop-Loss Zertifikat 13 Euro

