Möglicher Lazada-Einstieg in europäischen Markt drückt Zalando

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Spekulationen auf den Einstieg von Alibabas Online-Shopping-Plattform Lazada in den europäischen Markt haben Zalando am Donnerstag zu schaffen gemacht.

Die Aktien von Europas größtem Online-Modehändler fielen in der Spitze um 4,7 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 22,02 Euro. Sie hielten damit die rote Laterne im Dax. Der Nachrichtenagentur "Bloomberg" hatte Lazada-Chef James Dong gesagt, das Unternehmen bereite sich darauf vor, in Europa an den Start zu gehen. Die genauen Pläne würden noch vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld und der Marktentwicklung abhängen, erklärte er. Das sei schlecht für Zalando, hieß es in einem Kommentar der Credit Suisse. Europa brauche angesichts der strukturellen Reduzierung der Margen weniger Konkurrenz.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Zalando

Laut einem Börsianer setzten den Zalando-Aktien neben den Aussagen des Lazada-Chefs aber auch neue Corona-Lockdowns in China zu. Zum Technologiezentrum Shenzhen, der Hafenstadt Dalian und der Wirtschaftsmetropole Guangzhou gesellte sich am Donnerstag das 21,2 Millionen Einwohner zählende Chengdu zu der Liste der wirtschaftlich bedeutenden chinesischen Regionen mit Corona-bedingten Einschränkungen. Dem Kieler Institut für Wirtschaftsforschung (IfW) zufolge verschärfen auch kommunale Lockdowns die Engpässe in den globalen Lieferketten.

(Bericht von: Linda Pasquini, Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)