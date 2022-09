Markt Update: Dax atmet auf - Siemens Energy zurück im Leitindex, Porsche auf dem Weg an die Börse und Nordex darf wieder in den SDax

Nach dem Kurssturz zu Wochenbeginn erholt sich der deutsche Leitindex heute etwas und liegt fast ein Prozent im Plus bei 12.880 Punkten. Der erste Schock über den Gasstopp aus Russland ist damit verdaut. Ob der Dax sein Plus auch in den Feierabend bringen kann, wird sich zeigen, wenn die US-Märkte heute nach dem verlängerten Wochenende wieder öffnen. Sie hatten bereits Freitag die Russland-Problematik eingepreist und drehten ins Minus. Sollte Dow Jones & Co freundlich in den Handeln starten, dann dürfte der Dax auch im Plus bleiben.

Porsche kommt an die Börse

Unter den Einzelwerten stehen heute VW und Porsche im Fokus. Der Börsenstart des Autobauers Porsche ist konkreter geworden. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Börsengang der Vorzugsaktien der Porsche AG beschlossen, teilte der Autobauer gestern Abend mit. Der Sprung auf das Parkett soll Ende September/Anfang Oktober kommen. Eine Einschränkung gab es jedoch aus Wolfsburg: Der Börsengang steht unter den Vorbehalt der weiteren Entwicklung des Kapitalmarkts.

Sobald der Porsche Börsengang über die Bühne gegangen ist, dürfte er auch den Arbeitskreis Aktien der deutschen Börse beschäftigen. Porsche unter ein Kandidat für den Dax werden. Aktuell stehen allerdings die Änderungen von Montag Abend heute im Fokus.

Die Veränderung im Dax

Aus dem MDax in den Dax aufsteigen wird dafür in zwei Wochen Siemens Energy . Zudem werden laut der Deutschen Börse folgende drei MDax-Unternehmen in den SDax absteigen: der schwer angeschlagene Energiekonzern Uniper , Grand City Properties und der IT-Dienstleister Cancom .

Diese Aktien sind neu im MDax

Drei Aktien aus dem Nebenwerte-Index SDax werden in Kürze in den MDax aufsteigen: der US-Telekomausrüster Adtran , der kürzlich Adva übernahm, sowie die beiden Autozulieferer Stabilus und Hella , inzwischen eine Faurecia-Tochter. Außerdem ergänzt der Kochenboxen-Lieferant Hellofresh die Riege der Neuzugänge im Index der mittelgroßen Werte, wie die Deutsche Börse am Montagabend nach Handelsschluss mitteilte. In Kraft treten die Änderungen am Montag, 19. September.

So sieht der SDax künftig aus

In dem 70 Werte umfassenden Nebenwerte-Index SDax wird es neben diesen vier Platzwechseln zudem vier weitere Neuerungen geben. Der Windkraftanlagenhersteller Nordex , der im Juni aus dem SDax flog, da er seinen Quartalsbericht nicht fristgerecht veröffentlicht hatte, kehrt zurück. Zudem werden laut der Deutschen Börse außerdem der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor , die Südzucker-Tochter Cropenergies und SGL aufgenommen.

Ausscheiden werden dafür Deutsche Euroshop , die Immobiliengesellschaft Adler Group , die Aareal Bank und der B2B-Versandhändler Takkt .

2 Änderungen im TecDax

Auch für den TecDax gab die Deutsche Börse Änderungen bekannt. In den deutschen Technologie-Index werden Adtran und Nordex aufgenommen, während Kontron und der Telekomanbieter 1&1 herausgenommen werden.

Werbung

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Mit Material von dpa-AFX