Compleo Aktie - Schwerer Stand nach Abstufung

Die Nachfrage nach Elektromobilität steigt weltweit an. Allein in Deutschland stieg die Anzahl an Elektroautos von rund 4.500 im Jahr 2012 auf derzeit über 680.000. Dass Aktien aus diesem Bereich allerdings keine reinen Selbstläufer sind, wird bei einem Blick auf den Chart der Compleo-Aktie deutlich. Der Jahresverlust beläuft sich mittlerweile auf gut 75%.

Abstufung von "Hold" auf "Sell"

Unterstützung dürfte der Aktienkurs auch in der neusten Einstufung von Quirin nicht finden: Die Privatbank hat Compleo von "Hold" auf "Sell" abgestuft und senkte im Zuge dessen das Kursziel von 23 auf 12 Euro.

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland seien die Umsatzziele bis zum Jahr 2025 nur schwer zu erreichen, gibt der Experte von Quirin zu bedenken. Zudem dürften seiner Meinung nach die kommenden Jahre für das Unternehmen äußert kapitalintensiv werden. Den Aktionären könnten daher Verwässerungseffekte drohen.

Auch ein Verkauf des Software-Geschäfts wäre denkbar, um drohende Liquiditätsprobleme zu vermeiden, wäre laut den Experten der Quirin Bank eine Option, um Kapital zu generieren. Ein Verkauf dieses Segments, welches neben den beiden anderen Bereichen "Ladestationen" und "Services" das dritte Standbein des Unternehmens bildet, würde die langfristige Aktienstory des Unternehmens jedoch nach Einschätzung der Experten ordentlich aus der Bahn werfen.

Software-Geschäft sehr aussichtsreich

Am erwarteten Umsatz zwischen 115 und 135 Millionen Euro für das Jahr 2022 soll der Software-Bereich zwar nur mit 8 bis 10 Millionen Euro beteiligt sein, aber für das Jahr 2025 sieht es schon ganz anders aus. Hier erwartet das Management schon einen Umsatz von ca. 140 Millionen Euro und damit einen entscheidenden Anteil am erwarteten Gesamtumsatz von 560 Millionen Euro. Bei einem Verkauf des Software-Segments müsste die Langfrist-Prognose somit deutlich gesenkt werden, was zu weiteren Kursrutschen führen könnte.

Fazit: An der Seitenlinie stehen und beobachten

Erst vergangenen Woche hat Compleo die Umsatzprognose gekürzt und jetzt ziehen die Analysten Stück für Stück nach. Heute kommt die Quirin Bank zu dem Votum "Sell". Berenberg und Oddo kamen zuvor dem Ergebnis das die Aktie haltenswert ist und beide sehen das Kursziel bei 18 Euro. Noch optimistischer ist Kepler Cheuvreux. Kurs nach der Prognosekürzung blieben sie bei "Buy" und senkten das Kursziel von 40 auf 34 Euro.

Wir sind allerdings nicht so optimistisch für die Aktie von Compleo und empfehlen ebenfalls das Papier zu verlassen und es von der Seitenlinie zu beobachten. Die Angst etwas zu verpassen, sollte bei der Aktie nicht zu groß sein. Wer in dem Bereich Ladesäulen-Anbieter unterwegs sein möchte, der sollte lieber einen Blick auf die Konkurrent werden. Die ist zwar auch noch nicht profitabel, allerdings besser unterwegs. Auf der onvista Mahlzeit Watchlist befindet sich zum Beispiel die Aktie von Compleo. Die hat sich in den vergangenen Tagen sehr gut gegen den Trend gestemmt und ist er Freitag etwas deutlicher zurückgekommen.

