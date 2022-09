FED-Entscheidung: Welche Szenarien sind denkbar?

Es ist endlich soweit: An diesem Mittwoch tagt die amerikanische Notenbank und der Leitzins dürfte, so vermutet man, um 75 Basispunkte angehoben werden. Auch für die Novembertagung werden mittlerweile 75 Basispunkte vom Markt angepeilt. In anderen Worten: So wahnsinnig viel kann hier nicht mehr schiefgehen. Die Kommentare von Jerome Powell und vor allen Dingen die Aussagen zu dem Zinsgipfel werden für den Aktienmarkt absolut entscheidend sein. Ein Zinsgipfel von unter 4,5 Prozent im Frühling kommenden Jahres wäre für die Wall Street positiv. Wird ein Zinsgipfel von über 4,5 Prozent kommuniziert, dann müssen wir uns heute wahrscheinlich wieder warm anziehen.



00:00 - Intro

00:28 - FED-Entscheidung

02:22 - Wie weit werden die Zinsen angehoben?

04:22 - Wirtschaftsdaten | PCE

05:16 - Endziel der Zinsanhebung entscheidend

06:26 - J.P. Morgan: Mögliche Szenarien

08:51 - Meldungen aus Russland

10:12 - General Mills | Coty | Ford

11:58 - Nvidia

15:30 - CrowdStrike

16:00 - Salesforce | Nike

17:50 - Ölwerte

18:55 - Uniper-Verstaatlichung

19:30 - Schlusswort | Risikohinweis

