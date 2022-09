Bank of England knickt ein | Stabilisierung an der Wall Street

Irrsinn, was in Großbritannien gerade passiert. Anstatt das Finanzministerium das geplante Wirtschaftspaket nach schwerer Kritik modifiziert oder zurückzieht, plant die Bank of England stattdessen langlaufende Staatsanleihen zu kaufen, um einen unkontrollierten Anstieg der Renditen zu vermeiden. Man wolle dadurch ein wieder geordnetes Marktumfeld sichern. Das Volumen der Anleihekäufe hänge davon ab, wie effektiv das Marktumfeld stabilisiert werde. Zeitlich sei diese Form von QE streng begrenzt. Warum dieser Schritt? Wie die Financial Times berichtet, wurden große Investoren wie Pensionskassen durch die Explosion der Renditen auf dem falschen Fuß erwischt, mit einer deutlichen Zunahme von Margin-Calls. Die Tatsache, dass die BOE diesen Schritt geht, zeigt vor allem wie hilflos und diametral das Zusammenspiel zwischen Fiskal- und Geldpolitik ist. Statt Probleme zu lösen, wird ein Pflaster drauf gemacht. Dass das Pfund nach der Meldung sinkt, spricht Bände.



00:00 - Intro

00:22 - Bank of England knickt ein

04:25 - Energiepolitik in Europa

06:16 - EZB & Geldpolitik

07:48 - Financial Times zur Bank of England

08:45 - Kommt ein schwarzer Schwan?

09:28 - Meldungen aus China

10:50 - Der Anleihemarkt

12:38 - Russland: Gasleck bei Nord-Stream-Pipelines

15:30 - Sentiment am Boden | Korrelation hoch

17:03 - Verfahrenes Umfeld

18:58 - Hurrikan Ian

19:50 - Apple

22:05 - Arbeitslosenrate | Immobilienmarkt





