Vorbörse: Dax bleibt auf Erholungskurs – Starke Wall Street – Euro leicht gestiegen

Im Dax zeichnen sich nach dem schwungvollen Start in den Oktober am Dienstag zunächst weitere Gewinne ab. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von eineinhalb Prozent auf 12 388 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls deutlich höher erwartet.

In der Vorwoche war der Dax mit 11 862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Auf überverkauftem Niveau hatten viele Börsianer auf eine nahe Stabilisierung hingewiesen. "Längst sind es nicht mehr nur Schnäppchenjäger auf der Suche nach unterbewerteten Aktien, die als Käufer auftreten", sagte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Diejenigen, die auf weiter fallende Kurse spekuliert haben, werden jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Um ihre Verluste zu begrenzen, müssen sie jetzt in den steigenden Markt hinein kaufen."

Unter den Einzelwerten steht am Dienstag ein Wechsel an der Führungsspitze bei ProSiebenSat.1 im Blick. Die Papiere des Medienkonzerns standen vorbörslich auf Tradegate etwas höher zum Xetra-Schluss. Konzernchef Rainer Beaujean legte überraschend sein Amt als Vorstandsvorsitzender nieder. Zum 1. November übernimmt Bert Habets, bisher Aufsichtsratsmitglied, den Posten. Nach den jüngsten Problemen des MDax-Konzern könnten einige den Wechsel positiv sehen, sagte ein Händler am Morgen.

Die Vorzüge des Sportwagenbauers Porsche AG erholten sich etwas von ihrer jüngsten Schwäche, nachdem sie am Montag erstmals unter den Ausgabepreis gefallen waren.

Starke Erholung an der Wall Street

Nach dem sehr schwachen September sind die US-Aktienmärkte dank Schnäppchenjägern mit einem kräftigen Plus in die neue Börsenwoche und den Oktober gestartet. Die Erholung folgte auf die drittschlechteste Performance des US-Aktienmarktes in den ersten neun Monaten eines Jahres seit 1931. Der Dow Jones Industrial sprang am Montag zeitweise um mehr als 3 Prozent nach oben und schloss mit einem Gewinn von 2,66 Prozent bei 29 490,89 Punkten.

Gute Stimmung an Asiens Börsen

Die asiatischen Märkte werden von den guten Vorgaben der Wall Street angetrieben. Die positiven US-Futures sorgen auf breiter Front für Gewinne. Der Nikkei-225 stand zuletzt knapp drei Prozent im Plus. Schwache US-Konjunkturdaten sorgten an den US-Börsen für Auftrieb. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im September deutlich eingetrübt - dies könnte laut Händlern die Dringlichkeit aggressiverer Zinserhöhungen der Fed verringern. In China sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. In Australien steht die jüngste Zinsentscheidung der Zentralbank im Fokus.

Renten

Bund-Future 141,23 +0,33%

Devisen: Euro steigt leicht - Australischer Dollar gibt nach

Der Euro ist Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9840 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas tiefer auf 0,9764 Dollar festgelegt.

Kursverluste verbuchte am Morgen der australische Dollar. Zwar hob die Zentralbank des Landes ihren Leitzins zwecks Bekämpfung der hohen Inflation weiter an, allerdings nur um 0,25 Prozentpunkte. Analysten hatten dagegen mehrheitlich erwartet, dass die Notenbank ihren zügigen Straffungskurs mit einer weiteren Anhebung um 0,5 Punkte fortsetzt. Ungeachtet dessen kündigte Zentralbankchef Philip Lowe weitere Zinserhöhungen an.

In der Eurozone dürften Anleger am Dienstag neue Preisdaten unter die Lupe nehmen. Veröffentlicht werden Zahlen von der Herstellerebene. Diese schlagen mit zeitlicher Verzögerung auch auf die Verbraucherpreise durch, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet. Darüber hinaus wollen sich einige Zentralbankvertreter öffentlich zu Wort melden.

Euro/USD 0,9838 +0,13%

USD/Yen 144,76 +0,15%

Euro/Yen 142,41 +0,26%

Ölpreise halten Aufschläge vom Vortag

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre kräftigen Aufschläge vom Vortag halten können. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,28 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 83,87 Dollar.

Zu Wochenbeginn waren die Erdölpreise deutlich um mehr als fünf Prozent gestiegen. Auslöser waren Meldungen über eine bevorstehende Förderkürzung des Ölverbunds Opec+. Die Organisation aus gut 20 Ländern trifft sich an diesem Mittwoch in Wien, um über ihre Produktionspolitik zu beraten. Hintergrund der Kürzungsdebatte sind die in den vergangenen Monaten aufgrund von Rezessionssorgen deutlich gefallenen Rohölpreise, denen mit einem verringerten Angebot begegnet werden soll.

Allerdings weisen Analysten darauf hin, dass der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölverbund seit längerem Probleme hat, seine vereinbarte Fördermenge einzuhalten. Im Umkehrschluss könnte eine auf dem Papier vereinbarte Produktionskürzung in der Realität geringer ausfallen, wird argumentiert. Erst kürzlich hatte die Opec+ ihre vereinbarte Förderung wieder auf Vor-Corona-Niveau angehoben, nachdem sie in der Pandemie nachfragebedingt stark reduziert wurde.

Brent 89,23 +0,37 USD

WTI 83,81 +0,18 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 40 (44) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR METRO AG AUF 7 (9) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 62 (64) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 27 (28) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 38 (44,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VANTAGE TOWERS AUF 26,50 (27) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 28,50 (27) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 44 (46) EUR - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT SODEXO AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 90 (81) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 38 (39) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET HIKMA PHARMACEUTICAL MIT 'HOLD' - ZIEL 1440 PENCE

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 77 (78) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT AJ BELL AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 250 (220) PENCE

- JEFFERIES HEBT HARGREAVES LANSDOWN AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 930 (800) P

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 690 (670) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 31 (32,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DANSKE BANK AUF 90 (95) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 120 (165) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT DANSKE BANK AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- WDH/BAADER BANK HEBT PARTNERS GROUP AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 1075 (1502) CHF

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 95 (93) EUR - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 08/22

CHE: Sika AG, Capital Markets Day

USA: Hasbro, Investor Day

Termine Konjunktur

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 09/22

05:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 09/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

10:00 LUX: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU. Die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Länder werden über den Vorschlag beraten, die Corona-Aufbaupläne der Länder angesichts der hohen Energiepreise anzupassen.

10:30 DEU: "Zuwanderungskongress Handwerk" des Zentralverband des Deutschen Handwerks in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und sequa

11:00 DEU: Vorstellung der OECD-Studie «Bildung auf einen Blick»

DEU: Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, zu Besuch in Deutschland

+ 14.00 Gemeinsame Presseunterrichtung Scholz und Rutte

16:30 DEU: Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Regierungschefs der Länder

+ abends Pk mit Scholz, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Anschluss an die Beratungen

Hinweis

CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX