Was versteht man unter dem Beta-Faktor? Wie kann man damit defensive Aktien filtern?

Der Beta-Faktor sagt aus, wie sehr eine Aktie gegenüber der Benchmark schwankt. Der Beta-Faktor kann zwischen 1 und -1 liegen. Je geringer diese Kennzahl, desto defensiver ist der Titel. Gerade diese Aktien sind in Anbetracht des Abwärtstrends im Augenblick gefragt. In unserem Livestream schauten wir uns relativ schwankungsarme DAX-Werte an.

Börsentäglich vereinen wir Theorie und Praxis. Erarbeiten Sie live mit unseren Experten interessante Tradingideen. Lernen Sie gleichzeitig, wie interessante Tradingsetups erstellt werden und mit welchen Tradingansätzen unsere Experten arbeiten. Heute werden wir die genannten Werte charttechnisch unter die Lupe nehmen.