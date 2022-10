Amazon investiert 1 Mrd. Euro für E-Flotte

Der Versandriese Amazon versucht, klimaneutral zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen wird Amazon in den folgenden fünf Jahren rund 1 Mrd. Euro ausgeben, um seinen Liefer- und Wareverkehr zu elektrifizieren. Für Deutschland 400 Mio. Euro eingeplant.

Nach eigenen Aussagen besitzt Amazon in Europa derzeit rund 3.000 E-Lieferwagen, bis 2025 soll die Anzahl auf 10.000 Modelle steigen. Neben den Lieferwagen will Amazon auch 1.500 E-LKW für den Warenverkehr zwischen den Versandzentren einsetzen. Von diesen 1.500 Modellen sind 500 für Deutschland vorgesehen.

Dieser Ausbau der E-Flotte gehört zum Ziel, bis 2040 den Ausstoß von CO2 auf null zu senken.

In großen Städten will Amazon Pakete häufiger zu Fuß oder per Lastenrad ausliefern lassen, um den Einsatz von Lieferfahrzeugen zu reduzieren. Abgesehen davon lässt Amazon auch Ökostrom-Kraftwerke bauen. Ein Windpark in der Nordsee mit einer Kapazität von 350 Megawatt soll 2025 ans Netz gehen.

