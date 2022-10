USD/CHF - Achtung: Diesen Trigger müssen Sie kennen!

Es gehört zu den absoluten Stärken der Technischen Analyse kritische, neuralgische Chartmarken herauszuarbeiten. Der Bruch solcher Schlüsselmarken löst oftmals einen dynamischen, nachhaltigen Bewegungsimpuls aus. Als ein Lehrbuchbeispiel – und zwar für beide Aspekte – könnte sich derzeit das Währungspaar USD/CHF herauskristallisieren. Doch der Reihe nach: Seit über einer Dekade pendelt der US-Dollar zum Schweizer Franken zwischen 0,86 CHF und 1,02 CHF unter dem Strich seitwärts (siehe Chart). Ein Sprung über die zuletzt genannte Marke würde deshalb die Tradingrange seit 2011 beenden. Dieser Befreiungsschlag besitzt sogar noch eine weitere Dimension, denn mit dem Abwärtstrend seit Mitte der 1980er-Jahre (akt. bei 0,9839 CHF) sowie dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 0,9978 CHF) wären im Erfolgsfall weitere wichtige Hürden übersprungen (siehe Chart). Die Tiefpunkte bei rund 1,11 USD stecken dann das nächste Anlaufziel ab. Aus der o. g. Schiebezone lässt sich sogar ein Anschlusspotential von rund 0,16 CHF ableiten. Per Saldo hat es in der Vergangenheit selten eine derart bedeutende „make or break-Konstellation“ gegeben.

USD/CHF (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD/CHF

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

