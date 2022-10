Vorbörse: Dax wenig bewegt vor Fed-Protokoll – Euro kaum verändert – Ölpreis erneut gefallen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich vor wichtigen Ereignissen am Mittwoch eher zurückhalten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 12 241 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird kaum verändert erwartet.

US-Zahlen im Vordergrund

Im Blick stehen das am Abend erwartete Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed und am Donnerstagnachmittag neue US-Inflationszahlen. Außerdem wird in diesen Tagen in den USA der Startschuss gegeben für die Berichtssaison, die laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung am Aktienmarkt nehmen wird.

"Ein positiver Verlauf könnte durchaus eine Weihnachtsrallye auslösen. Bei einem enttäuschenden Verlauf dürften die Jahrestiefs erneut getestet werden", so Altmann. Der Dax hatte Ende September bei 11 862 Punkte seinen bisherigen Tiefstand markiert - für den bisherigen Jahresverlauf steht ein dickes Minus von 23 Prozent zu Buche.

Einzelwerte im Überblick

Mit dem Spezialverpackungshersteller Gerresheimer und dem Biokraftstoffhersteller Cropenergies berichteten am Mittwoch auch deutsche Unternehmen über ihre Geschäftsentwicklung. Gerresheimer konnte im dritten Quartal sowohl den Umsatz aus eigener Kraft - also ohne Zu- und Verkäufe - als auch das operative Ergebnis deutlich steigern. Ein Händler sprach von einem soliden Bericht, der positiv aufgenommen werden könnte. Vorbörslich legten die Aktien deutlich zu.

Die Aktien der Südzucker-Tochter Cropenergies profitierten ebenfalls schon vor Handelsbeginn von der Zahlenvorlage. Cropenergies schaffte im vergangenen Quartal dank hoher Ethanolpreise ebenfalls ein kräftiges Wachstum. Das operative Ergebnis erreichte ebenso wie der Umsatz eine neue Bestmarke. Am Donnerstag stehen die Zahlen des Mutterkonzerns auf der Agenda.

Dagegen sackten die Titel von Klöckner & Co deutlich ab. Der Stahlhändler legte überraschend Quartals-Eckdaten vor und senkte wegen eines starken Rückgangs der Stahlpreise sein Gewinnziel für 2022. Dass Klöckner trotzdem mit einem der besten Jahresergebnisse seit dem Börsengang im Jahr 2006 rechnet, beeindruckte die Anleger nicht.

Die Gewinnwarnung bestätige eine deutlich verlangsamte Ergebnisdynamik, kommentierte ein Börsianer. Besserung sei nicht in Sicht. Der Börsianer erinnerte daran, dass das Bankhaus Metzler bereits in der vergangenen Woche vor einer wahrscheinlichen Gewinnwarnung gewarnt und die Aktie abgestuft hatte.

Wall Street: Dow Jones im Plus, NASDAQ im Minus

An den US-Aktienbörsen herrscht weiterhin Zurückhaltung. Am Dienstag verpuffte ein zwischenzeitlicher, breit angelegter Erholungsversuch und lediglich der Dow Jones Industrial konnte sich nach vier Verlusttagen in Folge ins Plus retten. Die konjunktursensiblen Technologiewerte aber blieben angesichts der anhaltenden Furcht vor deutlich steigenden Zinsen auf Talfahrt. Der Dow legte um 0,12 Prozent auf 29 239,19 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,65 Prozent auf 3588,84 Zähler nach unten. Dieses Börsenbarometer war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgerutscht. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 büßte 1,24 Prozent auf 10 791,35 Punkte ein.

Asien: Nikkei behauptet sich, CSI 300 und Hang Seng deutlich im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Während sich der japanische Nikkei 225 nach seinen Verlusten am Dienstag stabilisierte, ging es in China und Hongkong wegen der schwachen US-Vorgaben deutlich nach unten. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen büßte zuletzt rund eineinhalb Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab der dortige technologielastige Leitindex Hang Seng mehr als zwei Prozent nach.

Renten

Bund-Future 136,00 -0,33%

Devisen: Eurokurs wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9713 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 0,9723 Dollar festgesetzt.

Kursgewinne gab es hingegen beim britischen Pfund, das am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Die britische Notenbank hatte zuletzt die Stützungskäufe am Anleihenmarkt ausgeweitet, nachdem es zu Kursturbulenzen gekommen war.

Auch beim koreanischen Won zeigten sich am Morgen Kursgewinne, nachdem die Notenbank des Landes am frühen Morgen den Leitzins angehoben hatte. Sie erhöhte den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 3,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Euro/USD 0,9713 0,04%

USD/Yen 146,20 0,24%

Euro/Yen 142,00 0,27%

Ölpreise geben weiter nach - Biden übt scharfe Kritik an Saudi-Arabien

Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gefallen. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Preisrückgänge im frühen Handel aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 93,78 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 64 Cent auf 88,71 Dollar.

Die Ölpreise sind bereits den dritten Handelstag in Folge unter Verkaufsdruck. US-Präsident Joe Biden hat in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN scharfe Kritik am wichtigen Ölförderland Saudi-Arabien nach der jüngsten Entscheidung zur Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ geäußert. Biden sagte, er werde die Beziehungen zu dem führenden Opec-Land überdenken. Saudi-Arabien und Russland gelten als die führenden Kräfte im Ölverbund Opec+.

Außerdem setzten wachsende Konjunktursorgen der Investoren die Notierungen am Ölmarkt unter Druck. Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf die jüngste Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF). Am Dienstag hatte der IWF seine globale Wachstumsvorhersage für das kommende Jahr auf nunmehr 2,7 Prozent gesenkt.

Brent 93,81 -0,48 USD

WTI 88,73 -0,62 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT BRENNTAG AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 84 (95) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 4,90 (5) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 41 (43) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET PORSCHE AG MIT 'BUY' - ZIEL 96,80 EUR

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,70 (3,09) EUR - 'OP'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 2,50 (2,70) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 10,90 (12,60) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 70 (78,70) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 193 (198) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SUSE AUF 21 (30) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 33,30 (38,20) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 47 (55) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT GEA GROUP AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 28 (34) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 155 (160) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 480 (500) EUR - 'UNDERPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 135 (140) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG SENKT OCI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 47 (42) EUR

- BERENBERG SENKT RESTAURANT GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 35 (65) PENCE

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3600 (3800) CHF - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MITCHELLS & BUTLERS AUF 115 (180) PENCE - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 18 (19) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CITIGROUP SENKT AVANZA BANK AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 151 (192) SEK

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 98 (95) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 820 (780) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT COVIVIO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 50,50 (57,30) EUR

- GOLDMAN SENKT ICADE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 32,50 (43,40) EUR

- GOLDMAN SENKT SCHIBSTED AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 185,40 (214,30) NOK

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 25 (28) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 20 (26) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 21 (22) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN STARTET TRITAX BIG BOX MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 140 PENCE

- JEFFERIES NIMMT DIVERSIFIED ENERGY MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 165 PENCE

- JEFFERIES SENKT TULLOW OIL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 48 (77) PENCE

- JEFFERIES STARTET DEME GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 135 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2700 (3300) CHF - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT MORGAN ADVANCED MATERIALS AUF 'OUTPERFORM'(SECTOR P.) - ZIEL 330 PENCE

- RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 720 (715) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT SMITHS GROUP AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 1600 (1500) P

- RBC SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 32 (37) CHF - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR ZUR ROSE GROUP AUF 23,50 (56) CHF - 'SELL'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2500 (2600) CHF - 'UNDERPERFORM'

- WDH/PANMURE SENKT FULLER SMITH & TURNER AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 360 (640)

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Bossard, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Nachhaltigkeitstag der Deutschen Telekom mit Konzernchef Tim Höttges

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 08/22

08:00 DEU: Destatis: Importe aus Russland nach Transportwegen (direkte und indirekte Importe), Januar - Juli 2022

08:00 DEU: Zensus 2022 des Statistischen Bundesamtes: Gebäude- und Wohnungszählung

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu CO2-Emissionsintensität nach Wirtschaftszweigen, Jahr 2020

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/22

08:00 GBR: BIP 08/22

09:00 TUR: Industrieproduktion 08/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/22

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

08:30 FRA: Die Deutsch-Französische Handelskammer (AHK) legt eine Studie zur Perspektive deutscher Unternehmen in Frankreich vor

10:0 DEU: Online-Pk Allianz: Vermögensstudie "Global Wealth Report 2022"

10:00 DEU: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und in Sachsen Herbst 2022

10:00 DEU: GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen & Deutscher Mieterbund, Hintergrundgespräch: "Sicher durch den Winter - Wie wirken die Zwischenergebnisse der Gaskommission für Mieter und Vermieter?", Berlin

10:30 DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK). Auf dem Plan stehen unter anderem Gespräche über eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket, den Ausbau des ÖPNV, die Regionalisierungsmittel, die Elektromobilität und die Anpassung des Straßenverkehrsrechts.

11:00 DEU: Online-Pk des Reiseverbandes DRV anlässlich der Jahrestagung des Verbandes (13-14.10) Rückblick und erster Ausblick aufs kommende Reisejahr

EUR: Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission

Auf der vorläufigen Agenda steht eine Mitteilung über die Anwendung des EU-Rechts, das jährliche Erweiterungspaket mit Fortschrittsberichten zu den EU-Beitrittskandidaten, die Entwicklung von Post-Euro-6-Emissionsstandards für Autos, Lieferwagen, Lastwagen und Busse sowie 2023 als Europäisches Jahr der Aus- und Weiterbildung.

+ 12.00 Pk

13:00 DEU: Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach

+ 15.00 Aktuelle Stunde zur Gaspreisbremse und den Vorschlägen der Expertenkommission

DEU: Abschluss 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin

+ 13.30 Rede des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne)

14:00 DEU: Jahrestagung 2022 des Markenverbandes, Berlin, u. a. mit CDU-Chef Friedrich Merz

14:15 DEU: Konjunktur-Herbstprognose der Bundesregierung

Pk mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

DEU: «Bündnis-Tag» zu «Bezahlbaren Wohnraum»

+ 10.00 Hybrid-Pk mit Präsident von Haus & Grund Deutschland, Kai Warnecke, zur Einschätzung der privaten Vermieter

+ 13.00 Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil

+ 15.30 Pk mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesbauministerin Klara Geywitz

BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister, Brüssel

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington

+ 13.00 Online-Pk Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze als Gouverneurin der Weltbank

+ 14.30 Vorstellung Fiscal Monitor

+ 19.45 Runder Tisch zu Ukraine-Hilfe mit IWF-Chefin Georgieva, Weltbank-Präsident Malpass und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Redaktion onvista/dpa-AFX