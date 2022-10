DAX® - Auf der Suche nach Halt

Die jüngsten beiden Tagestiefs hat der DAX® jeweils im Dunstkreis der Marke von 12.100 Punkten ausgeprägt. Gleichzeitig liegt der gestrige Schlusskurs nur wenig unterhalb der gestrigen Eröffnung, sodass ein sog. „Kreisel-Muster“ entsteht. Beide Phänomene können Anlegerinnen und Anleger als zarte Stabilisierungsanzeichen interpretieren. Übergeordnet sind die deutschen Standardwerte jedoch zwischen den wichtigen Leitplanken in Form des bisherigen Jahrestiefs bei 11.863 Punkten auf der Unter- und den Tiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten auf der Oberseite gefangen. Während ein neues Bewegungstief die derzeit gültige Baissetendenz zementieren würde, sollte eine Rückeroberung der Marke von 12.400 Punkten indes den Startschuss für eine Gegenbewegung liefern. Zum Abschluss noch ein Blick auf die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Die Stimmung unter den amerikanischen Privatanlegern ist zwar nicht mehr ganz so negativ geprägt wie Ende September. Doch mit einem Anteil von 55,9 % gibt es auf Sicht der kommenden sechs Monate weiterhin einen deutlichen Bärenüberhang. Per Saldo verharrt das Sentiment seit Wochen im extrem „bearishen“ Bereich.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.