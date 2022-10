Atempause | und überwiegend solide Ergebnisse bei Banken | United Health

Nach der gewaltigen Rallye vom Donnerstag, legt die Wall Street eine Atempause ein. Die meisten Ergebnisse liegen heute Morgen erneut über den reduzierten Zielen der Wall Street UnitedHealth schlägt die Ziele und hebt die Aussichten an. Die Citigroup, JP Morgan, PNC und US Bancorp übertreffen die Ziele. Exklusive einmaliger Faktoren, trifft das auch auf Wells Fargo zu. Lediglich Morgan Stanley verfehlt die Erwartungen. Ansonsten bahnt sich im Bereich der Supermärkte eine $26 Mrd. Mega-Hochzeit an. Kroger plant Albertsons zu übernehmen. Um 16 Uhr MEZ wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Hier werden Marktteilnehmer vor allem auf die langfristigen Inflationserwartungen achten.



