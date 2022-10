Trading-Chance Britisches Pfund / US-Dollar: Das Eis ist gebrochen!

Werbung

Das äußerst unglücklichen Wirtschaftspläne der mittlerweile Ex-Premierministerin Liz Truss hatten den Kurs des Britischen Pfunds zu Euro und US-Dollar in einen Crash geschickt. Doch jetzt ist ein neuer Premier in Downing Street No. 10 eingezogen, der es besser machen dürfte. Der Devisenmarkt reagiert und kauft das zuvor weggebrochene Pfund zurück: Eine Trading-Chance Long.

Steuersenkungen und das auch und gerade für Wohlhabende, das war der Punkt in Liz Truss‘ Wirtschaftsplänen, der nicht nur die britische Notenbank entsetzte, der dadurch ihre Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung torpediert worden wären. Investoren ließen britische Anleihen ebenso wie das Britische Pfund fallen wie eine heiße Kartoffel. Einen solchen Kurseinbruch hatte das Pfund lange nicht erlebt. Britische Pensionsfonds gerieten in Schwierigkeiten, die Bank of England musste auf dem Absatz kehrt machen und den Anleihemarkt stützen. Liz Truss und ihr Finanzminister scheiterten. Der Neue“ heißt Rishi Sunak … und ist vom Fach.

Das Kabinett steht, die Trader sind zufrieden

Rishi Sunak hat ein Wirtschaftsstudium absolviert, war bereits als Investmentbanker tätig und von 2020 bis Anfang Juli, als er aus Protest gegen Boris Johnson zurücktrat, Finanzminister. Dass Sunak sich jetzt durchsetzen konnte und von der konservativen Partei auf den Stuhl des Premierministers gehoben wurde, beruhigte die Investoren. Und die schnelle Zusammenstellung seines Kabinetts ebenso, denn Sunak versuchte mit der Bestätigung vorheriger Minister und einigen Neuzugängen die zerstrittenen Flügel der Tories zu vereinen.

Wichtig war dabei, dass er den vorherigen Finanzminister, der seinen unglücklich agierenden Vorgänger Kwarteng ersetzte, im Amt betätigte: Jeremy Hunt, der unmittelbar nach seinem Amtsantritt unter Truss Mitte des Monats angekündigt hatte, die fatalen Steuerpläne von Kwarteng nicht umzusetzen. Diese neue Ausgangslage lässt die Investoren am Devisenmarkt vermuten, dass das aus der Spur geratene Großbritannien jetzt wirtschaftlich schnell wieder auf die richtige Bahn zurückfindet. Man kauft das Britische Pfund zurück … und überwand dabei jetzt wichtige charttechnische Hürden:

Die Jahrestiefs 2016 und 2020 sind zurückerobert

Mit dem Absturz des Pfunds bis auf 1,0342 US-Dollar pro Pfund war als Reaktion auf Liz Truss‘ fatale Wirtschaftspläne eine zuvor zwar angelaufene, aber noch gehaltene Unterstützungszone von großer Bedeutung gefallen: der Bereich 1,1411/1,1476 US-Dollar pro Pfund, der aus dem Tief des Währungspaares nach der „BrExit“-Entscheidung im Jahr 2016 und dem Corona Crash-Tief 2020 besteht. Diese Zone hat „Cable“, wie die Devisentrader das Währungspaar Pfund/US-Dollar nennen, mit dem Rückenwind neuer Zuversicht zurückerobert. Aber auch das kurzfristige Chartbild sieht jetzt bullisch aus:

Quelle: marketmaker pp4

„Cable“ hat jetzt eine aus mehreren Wendemarken vom September und Oktober bestehende Widerstandszone überwunden und damit eine aufsteigende Dreiecksformation nach oben verlassen. Ob der Kurs jetzt rasant weiter zulegt oder immer mal wieder Rücksetzer sieht, ist vom Fortgang der politischen Entwicklung abhängig und damit nicht vorhersehbar. Aber das Eis ist gebrochen, der Weg für das Pfund zurück auf frühere Levels grundsätzlich frei, solange die kurzfristige Aufwärtstrendlinie hält. Dementsprechend sollte man eine Long-Position knapp unterhalb dieser Linie mit einem Stop Loss versehen und diesen mit dem weiteren Verlauf der Aufwärtstrendlinie sukzessiv nachziehen.

Mit einem Hebel von 7,8 auf die weitere Erholung der britischen Währung setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 1,0130 US-Dollar pro Pfund, daraus errechnet sich ein Hebel von 7,8. Den Stop Loss würden wir bei 1,1220 US-Dollar pro Pfund platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 11,30 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Relation des Britischen Pfunds zum US-Dollar lautet JX9UH0.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1,1739 US-Dollar, 1,2294 US-Dollar, 1,2386 US-Dollar

Unterstützungen: 1,1496 US-Dollar, 1,1230 US-Dollar, 1,0924 US-Dollar, 1,0342 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf das Währungspaar Britisches Pfund / US-Dollar

Basiswert Britisches Pfund / US-Dollar WKN JX9UH0 ISIN DE000JX9UH06 Basispreis 1,0130 US-Dollar pro Pfund K.O.-Schwelle 1,0130 US-Dollar pro Pfund Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent J.P. Morgan Hebel 7,8 Stop Loss Zertifikat 11,30 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

