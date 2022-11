Disney enttäuscht gewaltig | Meta streicht 11.000 Stellen

Es bleibt beeindruckend, wie widerstandsfähig die Wall Street bleibt. Die Ergebnisse und Aussichten von Disney waren auf breiter Front enttäuschend. Wie schon seit Tagen, fallen die meisten Ergebnisse flau aus. Die Aktien von Roblox brechen 15% ein, mit einem überraschend hohen Verlust, und Umsätzen unter den Zielen. Lucid verfehlt die EBITDA Ziele und plant bis zu $1,5 Mrd. in Aktien zu verkaufen, um mehr Kapital aufzutreiben. Affirm reduziert die Aussichten. Sweetgreen verfehlt die Umsatzziele, mit flauen Aussichten. Die Aktien von Upstart verlieren fast 20%, belastet durch schwache Ergebnisse und noch schwächere Aussichten. Die Aktien des Online-Autoverkäufers CarGuru verlieren wegen schwacher Aussichten ein Viertel des Wertes. Die Aktien von Meta ziehen an, weil das Management 11.000 Stellen oder rund 13% der Belegschaft abbaut. ZenDesk baut knapp 5% der Belegschaft ab. Party City streicht 19% der Stellen. Es besteht keine Frage daran, dass der Arbeitsmarkt an Schwung verliert. Selbst TikTok restrukturiert, und senkt die erwarteten Umsatzziele für 2022 um rund $2 Mrd. Was die Mid-Term-Elections betrifft, gab es keine rote Welle. Republikaner haben nicht so gut abgeschnitten wie erwartet. Wie dem auch sei, wird die Mehrheit im Repräsentantenhaus zukünftig von den Republikanern gestellt. Die Wall Street bekommt, was sie sehen wollte.



00:00 - Intro

00:24 - Überblick

00:55 - Disney enttäuscht

05:24 - Meta streicht 11.000 Stellen

06:38 - Massive Entlassungen

07:44 - Roblox | Lucid

09:40 - Weitere Ergebnisse

12:35 - Musk verkauft Tesla-Aktien

13:15 - Desaster im Kryptobereich | Binance & FTX

15:27 - Liquiditätsengpässe

19:35 - Markt im Vorfeld der Inflationsdaten

21:45 - Ausblick: Bumble, Beyond Meat, Rivian

22:10 - Nachrichtenlage | Midterms



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell